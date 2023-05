Yanina Latorre se sumó a la catarata de críticas en contra de Martín Liberman quien quedó expuesto en las redes sociales luego de querer escrachar a una heladería.

Todo comenzó cuando el periodista deportivo se quejó en Twitter arrobando a una marca de helados por la forma en la que le habría llegado su pedido.

"No sean como Liberman que, cuando te negás a regalarle el helado, te escracha", escribieron desde la cuenta oficial de la heladería exponiendo que el periodista intentó pedirles canjes a cambio de publicidad y que al recibir la negativa los expuso.

Ante la situación, Martín Liberman hizo su descargo: "Yo reclame de forma privada, por parte de la heladería omitieron ese dato, yo mande la foto del pote, me pidieron un montón de datos que no los sabía porque el pedido lo realice por una aplicación. El canje lo pedí hace un año, no tiene nada que ver con esto que paso, no quisieron resarcir el error de que el pote vino con menos cantidad de la que yo pedí, es solo eso, no crean en todo lo que leen”, cerró.

La feroz crítica de Yanina Latorre hacia Martín Liberman

En medio de esta situación, la que salió a darle con todo al periodista deportivo fue Yanina Latorre, quien le mandó una chicana a través de Twitter.

Primero, la panelista de LAM replicó un mensaje de Mercedes Funes que decía: "¿Cómo vas a ser tan grasa?", en referencia a la actitud de Liberman.

Luego, siguió picanteando el asunto y compartió un mensaje de Ángel de Brito en donde hablaba de lo buena que es esa heladería. Para sumar, Yanina acotó: "Pidamos heladito para esta noche".

VO