María Fernanda Callejón fulminó a Yanina Latorre y aseguró que es una mentirosa: ''Dio noticias que no eran certeras''

Yanina Latorre y Estefi Berardi hicieron arder el clan de las angelistas, tras protagonizar la pelea del mes y es que ambas se vienen peleando en vivo por LAM y en redes sociales. Este martes en la noche, la esposa de Diego Latorre subió una serie de historias mediante su cuenta de Instagram apuntando contra su compañera una vez más y aclaró que siempre dice la verdad, pero en medio del escándalo, María Fernanda Callejón fue hasta el hueso sobre Yanina y la acusó de mentirosa.

María Fernanda forma parte del panel del programa ‘’Duro de Domar’’ y tras escuchar a Yanina Latorre hizo referencia que respeta su trabajo, pero, aunque veces tiene información genuina, en otras ocasiones miente.

Mirando a la cámara y a sus compañeros, María explicó: ‘’No fuiste sorora, me di cuenta de quién eras vos trabajando, me insultó y dio noticias que no eran certeras. No tuve una buena experiencia en LAM porque estaba trabajando ahí y me la careteaba pero cuando me fui, me trató de pelotuda, justo cuando me estaba divorciando’’.

‘’¡Justo le decís pelotuda a alguien que se está divorciando!’’, disparó y continuó, recordando el caso de Diego Latorre y Natacha Jaitt’: ‘’Pero como ventilaste todo porque no te quedó otra cuando fue lo de Natacha Jaitt".

Finalmente, expresó María Fernanda Callejón: ‘’Te encantó y te sirvió, te sumó para ser quién sos hoy. Te respeto porque tenés información certera, pero no siempre y no en mi caso", cerró letal.

Yanina Latorre le respondió furiosa a María Fernanda Callejón

Desde su cuenta de Twitter, la angelita escribió un par de tweets luego de escuchar el descargo de Callejón: ''¿Y a esta qué le pasa? ¿Qué tiene que ver mi marido? TODAS CAEN EN ESA BERRETADA. Avísenle a esta que se cuelga de mi, que la que está mintiendo es ella. No di ninguna información sobre su divorcio, ni dije que estaba divorciada de antes. Que aprenda a interpretar lo que digo".

En otro tuit expresó muy picante: "Avísenle que solo dije mientras estaba en LAM, que empezó el rumor de su “separación” y ella lo negaba, pero a los 2 días lo reconoció. Y también avísenle que no ventilé mi vida sino que “la ventilaron. Ahí tenés para dos días más de portales Fernandita", cerró muy enojada.

