Carmen Barbieri aseguró que le creyó a Jey Mammón: "Le creí todo. Se emocionaba"

El descargo de Jey Mammon tras la gravísima denuncia de Lucas Benvenuto de que lo habría violado en tres ocasiones a sus 14 años, cuando el acusado tenía 32, hizo que Carmen Barbieri fije su postura respecto de si Juan Martín Rago fue sincero.

En su descargo, el humorista expresó: "Yo no viole, no abusé, no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante. Ahora. Para entender un poco más las cosas, necesito que me sigan escuchando, por favor".

El descargo de Jey.

"Juro que lo escuché y le creí todo. Que se emocionaba", afirmó la conductora de Mañanísima. "Además, lo vi con otra cara, no parecía Jey Mammon. Viste cuando uno está desfigurado y decís 'se me cayó la cara de la tristeza, de la angustia'. Del momento que está pasando. Es terrible el momento", justificó Carmen.

Carmen en Mañanísima.

Al final, Carmen Barbieri sentenció categórica sobre la controversia: "No lo estoy defendiendo. Siempre digo lo mismo, porque si es culpable tiene que pagar. Pero no quisiera estar en esos zapatos", enfatizó.

Barbieri ya había hablado del tema anteriormente en su programa: "No encuentro las palabras porque quiero ser correcta. Se me eriza la piel, de verdad. Me pone de muy mal humor. Por más que uno haya tenido un buen trato con la persona y que conoció una persona que no es la que es hoy. O la que cuentan hoy".