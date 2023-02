Yanina Latorre se encuentra disfrutando de sus últimos días de vacaciones ya que el domingo regresa a Buenos Aires.

Con el clima a su favor, la angelita aprovecha para salir a caminar y tomar sol en la playa. Y, como le gusta estar siempre con lo último de la moda, este miércoles usó una gorra de Gucci para proteger su cara de los rayos solares mientras paseaba por Miami.

Yanina Latorre paseó por Miami con un accesorio súper trendy.

Según la web oficial de la marca, se trata de una gorra de béisbol beige clásica en su lona original GG con detalle de tribanda Web verde -rojo-verde y ribete de piel marrón.

Tiene un cierre ajustable en la parte posterior y está hecha en Italia.

El precio de la gorra de Yanina Latorre es de 340 euros.

Yanina Latorre arremetió contra Camila Homs tras haberla ninguneado en vivo

Recientemente, Yanina Latorre acusó a Camila Homs de haberse creado cuentas falsas de Twitter en las que insultaba a su ex, Rodrigo De Paul, y cuando fue consultada sobre esto, Homs se rio y la menospreció.

“Me causa gracia la verdad. La verdad no tengo tiempo para tener cuentas truchas. Sería la número uno, pero no tengo tiempo para eso”, aseguró durante una nota para Mañanísima, en el marco del desfile de “La Jaula De La Moda”.

Tras estas declaraciones, Yanina Latorre no dudó en salir al cruce y responderle a Camila. A través de su Twitter, la panelista se mostró muy ofendida. “Varios puntos: no te rías tanto que después mandás mensajes sacada (LOS TENGO)”, la amenazó.

Latorre continuó enumerando su respuesta y se refirió al vocabulario de la joven. “Se dice TUVIERA, la pedazo de burra dice tendría. Si vas a bardear mínimo conjugá bien”, la corrigió. Por último, aprovechó su descargo para opinar sobre su ex, Charly Benvenuto y su misterioso pasado. “Parece que el novio estaba más flojo de papeles que el padre. ¿Y se ríe? Jajaja”, concluyó furiosa.