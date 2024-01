Yanina Latorre lleva ese apellido desde que se casó con Diego Latorre, hace ya casi 30 años. El exfutbolista es el único marido oficial en la vida de la panelista, pero no el único, ya que ella misma cuenta que Ángel De Brito es su “segundo marido”.

Ella explicó en una charla con Maite Peñoñori que siente un lazo muy especial por el conductor de LAM y reveló que es “un jodido”, aunque ella también lo es. Además, contó: “Me ofrecen todo el tiempo conducir un programa de tevé. Pero soy tan feliz con Angel que me va a costar mucho separarme. Lo tengo muy hablado con él. Si alguna vez me voy de LAM, él sería mi productor porque es la persona que más me conoce”.

"Yo me re siento parte de LAM, son 9 temporadas juntos. Me siento, nos miramos con Ángel y ya sabemos... ocupo su lugar cuando él no está por la confianza que me tiene, que creo que me la merezco. Siempre tuve la camiseta puesta. Yo me he inmolado por LAM", dijo Yanina en la entrevista.

Por qué Yanina Latorre se refiere a Ángel De Brito como su “segundo marido”

“Es mi segundo marido. Lo único es que nunca me peleé. Nunca en la vida discutí. No me enojé con él ni él se enojó conmigo. Nunca tuvimos un roce. Él es jodido y yo también lo soy aunque no lo parezca. Entonces, los dos nos respetamos los tiempos”, contó acerca del conductor.

Yanina Latorre y Ángel De Brito

Yanina Latorre cerró explayando: “No corremos los límites pero es mi segundo marido, mi marido televisivo. Estoy muy acostumbrada”. La panelista, sin dudas, es una parte importante del programa conducido por Ángel De Brito y aprecia mucho al presentador que es, además, su amigo.

SDM