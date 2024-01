Dieguito Latorre, el hijo de Yanina y Diego Latorre, se sinceró acerca de la intensa crisis de pareja que sus padres enfrentaron en 2019, tras el escándalo

desatado con Natacha Jaitt a raíz de los mensajes entre su padre y la mencionada figura pública.

El joven se sinceró en un entrevista mano a mano que tuvo con Infobae y reflexionó sobre el papel que él y su hermana jugaron durante esos difíciles momentos, señalando que, como en cualquier relación, hubo discusiones y tensiones.

Afirmó que la unidad familiar, en gran medida, fue la razón fundamental que mantuvo a sus padres juntos, a pesar de las adversidades. "Ellos siguen juntos porque se aman, pero mi hermana y yo somos la razón que tienen para vivir, para compartir en familia", expresó Dieguito

A pesar de reconocer el evidente distanciamiento entre sus padres, el joven aclaró que nunca se produjo una separación formal, y ambos permanecieron en la casa familiar. "Nunca llegó a ser una separación. Nunca mi vieja o mi viejo se fueron de mi casa", puntualizó.

Dieguito admitió que no fue sencillo enfrentar el escándalo mediático que envolvió a su familia. "No fue un lindo momento, pero intenté no darle bola porque sé cómo es mi familia. Sé que siempre estuvo todo bien y demás", expresó el joven.

Además, Dieguito Latorre en la misma entrevista con Infobae habló sobre Yanina Latorre y la gran admiración que tiene por su madre y lo presente que es a pesar del fuerte escándalo mediático que enfrente con Diego Latorre. A pesar de eso, el joven siempre destacó que sus padres estuvieron presentes y que siempre hicieron todo lo posible para salvar la familia.

