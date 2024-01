Yanina Latorre es una de las angelitas preferidas del conductor Ángel de Brito. Por esto, ellos hicieron un pacto en completo secreto que fue revelado por la esposa de Diego Latorre. Y es que este misterio tiene que ver con la partida de Yanina del aire de LAM.

Mientras la periodista atraviesa su noveno año en el programa, fue consultada sobre una posible partida. Ante esto, reveló cuál es el arreglo que hizo con de Brito. "Coqueteo. Pero te digo la verdad, soy tan feliz con Ángel que me va a costar mucho separarme de él", le contó Yanina a Maite Peñoñori.

Yanina Latorre y Ángel de Brito

La palabra de Yanina Latorre sobre su acuerdo con Ángel de Brito sobre irse de LAM

"Lo tengo muy hablado con él. Si yo alguna vez me voy de LAM, él sería mi productor, porque yo creo que él es la persona que más me conoce. Sería una muy buena forma también para crecer él y crecer yo", continuó. Además, reveló el rol oculto que cumple su amigo en el show televisivo. "La gente por ahí no lo sabe, pero Ángel es muy productor de LAM. Es la cabeza de LAM, LAM es Ángel", dijo.

Yanina Latorre anticipó que, aunque le llueven propuestas de trabajo similares, las rechaza. "Para hacer, haría algo muy bueno, un poco distinto y no es fácil”, soltó, debido a que "hoy la televisión está medio berretizada, hay bajo presupuesto y es siempre la misma gente". Por esa simple razón, se quedó junto a Ángel de Brito durante tanto tiempo. "Siempre tuve la camiseta puesta, yo me he inmolado por LAM. El día que me vaya, para mí va a ser un drama. Si es que me voy…", finalizó la angelita.

SDM