El pasado 16 de octubre, Wanda Nara publicó una historia de Instagram tildando de “zorra” y poniendo en el ojo de la tormenta a la China Suárez por haber coqueteado “virtualmente” con Mauro Icardi. En medio del escándalo internacional, la dueña de Wanda Cosmetics en un primer momento perdonó a su marido, se reconcilió y luego se volvió a separar. En la última emisión de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre confirmó la cruel actitud que tuvo la rubia con la ex Teen Ángel a modo de venganza.

Yanina Latorre reveló la cruel actitud que tuvo Wanda Nara con la China Suárez

“Vos te pensás que, si Wanda está tan enojada, es porque hay solo esto? Para mí, estoy convencida, hay mucho más, y para mí, Wanda vio mucho más. Ella sabe todo desde mayo” comenzó diciendo Yanina Latorre en LAM, sobre los chats, fotos y videos que habría encontrado Wanda en el teléfono del jugador del PSG.

Luego de que la hermana de Zaira Nara recibió un correo electrónico por parte de un amigo de la China Suárez con todos los detalles sobre el encuentro físico que habría tenido la actriz con el deportista en un hotel de Paris, decidió separarse nuevamente porque “ya no quiere saber más nada” con Icardi y estaría buscando nuevo hogar en la capital francesa.

“Una vez que ella se arregla con Mauro, a alguien no le habría gustado el arreglo. No tiene por qué ser la China, o el amigo por ahí, que dice: ‘Yo a esta le arruino la vida’ y le empezaron a mandar mails anónimos donde empezó a contarle más cosas de las que ella ya desconfiaba” relató Yanina en Los Ángeles de la Mañana.

“Le terminaron de cerrar las cosas, lo acorraló e Icardi confesó. Ella está totalmente decidida a separarse. Hoy, si vos hablás con ella, se quiere separar” aseguró la esposa de Diego Latorre sobre la firme postura de Wanda, y reveló que la empresaria decidió llamar por teléfono a Benjamín Vicuña para contarle que, mientras él seguía en pareja con la China, ella estaba comenzando una relación virtual con el jugador del PSG.

“En mayo, cuando se enteró de todo, llamó a Vicuña para contárselo y por eso se separaron” aseguró una fuente cercana a la dueña de Wanda Cosmetics.

La advertencia de Yanina Latorre a Benjamín Vicuña sobre su nueva novia:

En las últimas horas, la revista Paparazzi aseguró que Benjamín Vicuña habría encontrado el amor en Romina Pignetti, una reconocida empresaria de la industria de la moda. En la última emisión de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre aseguró que conoce de toda la vida a la flamante pareja del actor chileno y le advirtió sobre su carácter.

Según Paparazzi, el ex de la China Suárez y la empresaria textil se habrían conocido en un evento en Puerto Madero que se realizó hace algunas semanas atrás. “Romina Pignetti es la novia. Blanquearon hace tres semanas. A él le viene bien por lo de la China. Ella está recién separada” comenzó diciendo Yanina Latorre en la última emisión de LAM.

Ante la sorpresa del conductor de Los Ángeles de la Mañana por la rapidez en que se ponen de novios todos, la esposa de Diego Latorre aseguró que “Ellos en realidad se conocen hace un montón. Romina Pignetti en realidad fue la socia, que para mí les va a traer quilombo, de Mica Tinelli en Ginebra”. Ante este comentario, Maite Peñoñori expresó: “No terminó bien eso. A las patadas”.

A las patadas es poco. El clan Tinelli no la quería porque había dos bandos. Unos te dicen que es un amor porque es esplendida. Y otros la detestan y dicen que es mala, que van a terminar peor que Pampita. Si Pampita la fajó a Macedo imagínate esta cuando Vicuña empiece. Olvídate” expresó Yanina Latorre. Ante el testimonio, Ángel de Brito hizo su reflexión y comentó “Le estamos advirtiendo a Vicuña. Es peor que Pampita”.

“Que tenga cuidado porque es de armas traer de verdad. Es muy brava, mucho peor que Pampita. Tiene un carácter tremendo” aseguró Yanina, y luego comentó por qué conoce tanto a la nueva pareja de Benjamin Vicuña: “La conozco de toda la vida. Trabajaba en Ricky Sarkany y me vendía los zapatos. Vivía al lado de mi casa de Avenida de los Incas. La conozco desde que era chiquita. Está separada después de 20 años de Federico Lorré, de la cadena de restaurantes La Parolacchia. Yo me casé ahí. Federico no va a estar contento con este vínculo. Se separó bien. Se peleaban, pero se llevan bien. Ella se quedó con una casa en Barrio Parque”.

