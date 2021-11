En las últimas horas, la revista Paparazzi aseguró que Benjamín Vicuña habría encontrado el amor en Romina Pignetti, una reconocida empresaria de la industria de la moda. En la última emisión de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre aseguró que conoce de toda la vida a la flamante pareja del actor chileno y le advirtió sobre su carácter.

Según Paparazzi, el ex de la China Suárez y la empresaria textil se habrían conocido en un evento en Puerto Madero que se realizó hace algunas semanas atrás. “Romina Pignetti es la novia. Blanquearon hace tres semanas. A él le viene bien por lo de la China. Ella está recién separada” comenzó diciendo Yanina Latorre en la última emisión de LAM.

La advertencia de Yanina Latorre a Benjamín Vicuña sobre su nueva novia

Ante la sorpresa del conductor de Los Ángeles de la Mañana por la rapidez en que se ponen de novios todos, la esposa de Diego Latorre aseguró que “Ellos en realidad se conocen hace un montón. Romina Pignetti en realidad fue la socia, que para mí les va a traer quilombo, de Mica Tinelli en Ginebra”. Ante este comentario, Maite Peñoñori expresó: “No terminó bien eso. A las patadas”.

“A las patadas es poco. El clan Tinelli no la quería porque había dos bandos. Unos te dicen que es un amor porque es esplendida. Y otros la detestan y dicen que es mala, que van a terminar peor que Pampita. Si Pampita la fajó a Macedo imagínate esta cuando Vicuña empiece. Olvídate” expresó Yanina Latorre. Ante el testimonio, Ángel de Brito hizo su reflexión y comentó “Le estamos advirtiendo a Vicuña. Es peor que Pampita”.

“Que tenga cuidado porque es de armas traer de verdad. Es muy brava, mucho peor que Pampita. Tiene un carácter tremendo” aseguró Yanina, y luego comentó por qué conoce tanto a la nueva pareja de Benjamin Vicuña: “La conozco de toda la vida. Trabajaba en Ricky Sarkany y me vendía los zapatos. Vivía al lado de mi casa de Avenida de los Incas. La conozco desde que era chiquita. Está separada después de 20 años de Federico Lorré, de la cadena de restaurantes La Parolacchia. Yo me casé ahí. Federico no va a estar contento con este vínculo. Se separó bien. Se peleaban, pero se llevan bien. Ella se quedó con una casa en Barrio Parque”.

Yanina Latorre reveló que la China Suárez le mandó videos íntimos a varios futbolista de primer nivel:

Pasan las semanas y el escándalo entre el triángulo amoroso entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara sigue en boca de todos los medios y todos los argentinos que se fanatizan con el tema y quieren saber que pasa. Ahora en "Los Ángeles a la Mañana" luego de contar que la actriz llamó desbocada a Yanina Latorre, la angelita contó detalles exclusivos y que nadie sabía.

"Hay cuatro botineras grosas que no voy a decir los nombres, una de ellas ya estaría en Puerto Madera y cerró su Instagram y no blanquea la separación, otro muy buen jugador también, todos de la Selección Argentina. Se comunicaron con Wanda Nara y le mandaron videitos de la China Suárez practicando la autosatisfacción y Wanda encontró el mismo video de la misma calaña", comenzó picantisima.

"Tres de las chicas viven en Europa y hay un jugador que la mujer se enteró y una botinera compartiría agencia con la China Suárez. Reina (por la China) sos una perversa. Entonces Ángel de Brito preguntó como empezó todo y Yanina le dijo que todo comenzó por Instagram, "es información de primera mano". Luego por Whats App y la China le dijo que era mejor por Telegram, Maurito se olvidó de borrar algunas cosas.

"Además a Wanda le empezaron a llegar mails con información de China y Mauro que sólo pueden saber ellos. Mails con lujo de detalles y un amigo de la China le contó a Wanda que la China si estuvo en París y Wanda está buscando pruebas si hubo sexo"

