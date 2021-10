Con 52 años, Yanina Latorre logró hacerse de un lugar en los medios de comunicación. Aunque mucha gente la adora y otros la odian, la influencer es seguida por miles de argentinos en redes sociales. Aunque se graduó de contadora publica y en administración de empresas, la panelista de Los Ángeles de la Mañana logró dedicarse a lo que más le gusta, el periodismo de espectáculos. Luego del escándalo por el Wanda Gate, en una entrevista con María Laura Santillán, la esposa de Diego Latorre recordó la situación de adulterio que vivió por parte del ex jugador de futbol.

Yanina Latorre recordó la situación de adulterio que vivió con Diego Latorre

“Me convertí en un ser que hace lo que se le canta. Siempre fui muy educada, siempre hice lo que quisieron mi mamá y mi papá. Fui al colegio, era buena alumna, me tenía que recibir de 800 carreras. Todos los mandatos y los hice, los disfruté” comenzó diciendo la madre de Lola y Dieguito Latorre, y agregó: “Y un día, como a los 40, dije ‘voy a hacer lo que tenga ganas’”.

En diálogo con María Laura Santillán, Yanina Latorre aseguró que las balas siempre van hacia ella, ya que su marido es muy políticamente correcto y educado. “A él le molesta la mirada del otro, la respuesta del otro. A mí, te juro por Dios, que no. Me da gracia que me puteen. Me divierte” comentó.

Yanina Latorre recordó la situación de adulterio que vivió con Diego Latorre

Ante el escándalo que revolucionó al país días atrás, por la supuesta separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y con la China Suárez en el ojo de la tormenta, Yanina Latorre hizo referencia a la infidelidad de su marido con Natacha Jaitt, que se hizo pública a mediados de 2017. “Es difícil, nunca perdonas del todo, siempre está ahí” aseguró la pareja de Diego Latorre.

Yanina Latorre recordó la situación de adulterio que vivió con Diego Latorre

“Por la edad que tengo, me costó menos que a Wanda. Ella es muy joven. Yo nunca escribí nada ni publiqué nada. Salí a dar la cara y a contar lo que me pasó porque yo trabajo de hablar de la vida del otro” expresó Latorre y agrego: “Si yo quiero ser honesta, lo tenía que hacer. Las mujeres me decían cornudas y a Diego no le decían nada. Todavía me lo siguen diciendo. Yo fui víctima, no le hice nada a nadie, jamás. Nunca critiqué a Natacha, que lo podría haber hecho por todo lo que nos hizo. Me quedé muda. Todo lo dejé para adentro”.

Yanina Latorre recordó la situación de adulterio que vivió con Diego Latorre

“Yo creo que perdoné. Pero te duele. A veces me pasa que estoy en la tele y cuando el periodista no tiene recursos para discutir y vos le ganas la discusión, me saltan con el “cornuda”. Es tan bajo caer en eso. Ahí es donde agarraría y lo mataría a Diego. Ahí me da bronca” cerró Yanina.

FF