Yanina Latorre contó, angustiada, que la amenazaron por hablar de los problemas que rodean a la familia de Jorge Lanata en medio de los problemas de salud que este atraviesa. Reveló que vivió una situación muy angustiante por la que tuvo que ser socorrida por su marido, Diego Latorre.

Yanina y Diego Latorre

Yanina Latorre denunció que recibe amenazas desde el entorno de Jorge Lanata

Al aire en El Observador por 107.9, la conductora reveló “No estoy hablando ni vamos hablar en este programa del caso Lanata porque yo tuve amenazas toda la semana de las amigas de Kiwita por WhatsApp, que tienen data mía y eligen no contarla”.

Yanina Latorre

Luego de contar la difícil situación que está viviendo por gente cercana a la exmujer de Jorge Lanata, Yanina Latorre siguió, “No me parece. Yo quiero ser una periodista libre que dice, piensa y da su opinión. Yo elijó de qué lado estar. Y si estoy de un lado es porque debo tener razones que alguna vez las contaré”.

A pesar del mal momento que pasó la periodista aclaró que irá a la justicia a presentar las pruebas que tiene. “No voy a hablar una palabra de más porque voy a ir a la Justicia, pero el jueves pasé una situación muy fea, donde me asusté y me tuvo que ir a rescatar Diego (Latorre)”, continuó la conductora.

Jorge Lanata

Totalmente angustiada y ya para darle un cierre al tema "A partir de ese momento, que me amenazaron y me amedrentaron, elegí no hablar más del tema. Yo no voy a jugar mi vida y mi privacidad porque hay gente a la que le molesta lo que digo. No me pregunten más por Lanata, lo único que me importa es que se recupere. Acá nadie es víctima, a nadie le importa la salud de Lanata. No voy a hablar más porque el jueves lograron asustarme", concluyó Yanina Latorre.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Si bien está es la primera vez que la periodista toma un determinación tan drástica, cabe mencionar que siempre la información que expresa es de buenas fuentes y ya había hablado en reiteradas ocasiones del estado de salud de Jorge Lanata y los problemas que existen entre Elba Marcovecchio y las hijas del periodista.

Lola, Barbara y Jorge Lanata

Nunca tomó partido por ninguna de las dos partes, pero las distintas declaraciones que hizo molestaron a Sara Stewart Brown, una de las ex parejas de Jorge Lanata. Que además es la madre de Lola Lanata, la menor de las hijas de este que está involucrada en la denuncia contra Elba Marcovecchio. Toda esta situación habría derivado en las amenazas que recibió Yanina Latorre.

VDV