Yanina Latorre, una de las figuras más mediáticas de nuestro país, explotó al aire al enterarse una de las peores traiciones en vivo. Gracias a un espectador de Bondi, la panelista se enteró de que Dora Caamaño, su mamá, fue a comer a lo de Maru Botana y explotó.

Durante su ciclo en “Bondi”, el canal de streaming que se sumó este año, la esposa del exfutbolista se enteró de este hecho inimaginable y realizó un fuerte descargo que se hizo viral en las redes sociales.

Yanina Latorre, la panelista más reconocida del ámbito mediático, escuchó a un "denunciante" en Bondi que anticipó lo que menos imaginaba. "Tenemos la denuncia de un oyente, a ver, lo escucho" dijo de manera tranquila sin presumir la noticia.

"Acá mandé fotos y videos que es mucho más grave que la denuncia de Moritán y Pampita. Creo que va a ser la traición del año" anticipo una voz masculina. De inmediato, la producción puso al aire un video donde se la veía a la mamá de Yanina merendando en la cafetería de Maru Botana en Belgrano.

Al interpretar la situación, la conductora estalló diciendo: "Dora veo de lejos... no me digas que fue a lo de Maru Botana a comer... Pedazo de vieja chot* ¿Pagó con mi tarjeta de crédito en lo de Maru Botana? Acodarte que cuando yo comía el rogel en su casa me bardeaba. ¡Que conchu...!"

Acto seguido, Yanina Latorre le envió un mensaje a mamá en un tono súper fuerte y tajante: "Mamá, sos una zorra. Vinimos hablando todo el camino por teléfono y te hiciste la pelotu... diciendo que los domingos no me molestas porque descanso, y te fuiste a tomar el te a lo de Maru Botana. Me imagino que no habrás pagado vos... ¡Lo que me falta es darle de comer a Maru Botana! Qué traidora".

"Qué traidora, ahora quedo como una pelotudísim*. Estoy mal. Prefiero que me cagu* Diego a que mi mamá coma en lo de Maru Botana” dijo en tono humorístico en su programa en un momento de suma tensión.

De esta manera, Yanina Latorre se enteró de una enorme traición de su madre en vivo: visitó el local de Maru Botana, con quien no tiene una buena relación. Así, la conductora estalló y brindó un momento humorístico que se viralizó en las redes sociales.

