Yanina Latorre contó en LAM su silenciosa lucha por ser madre. La esposa de Diego Latorre habló del tema por primera vez en toda su vida y confesó que vivió todo el proceso de intentar ser madre, callada.

La panelista afloró sus más profundos sentimientos sobre el tema, en el marco del debate sobre la historia que hoy vive Rocío Marengo, que intenta ser madre soltera con la ayuda de la ciencia, pero que hasta ahora no ha podido lograr que su sueño se concrete.

Yanina Latorre reveló su lucha por ser madre: “Perdí tres bebés”.

“Hice un tratamiento para quedar embarazada de Lola”, confesó la mediática angelita. Yanina, a punto de llorar, manifestó su empatía con Rocío Marengo y remarcó que pese a que hoy la ciencia, en su avance, permite que una mujer de 50 años, fácilmente pueda llegar a quedar embarazada, es un proceso muy largo, arduo e invasivo.

Yanina Latorre confesó que debido a la endometriosis que tenía, no pudo concebir de manera natural a Lola, su hija mayor. “Una vez que me sacaron la endometriosis, dije que quería ya, hacer el tratamiento. Hice un par más y quedé embarazada y nació Lola. ¡Yo ya era feliz!”, explicó la panelista.

Luego de Lola, vino Dieguito, de manera natural, pues no buscó más tener hijos por el método ciéntifico. Yanina agregó que tras el nacimiento de Lola, le dijo a su esposo que no quería tener más hijos, pero dado su historial médico, no se volvió a cuidar. “Cuando quede embarazada no le dije nada a Diego, porque pensé que lo iba a perder. Entre Lola y Dieguito, perdí tres bebés”.

“No me cuidé, no me ilusioné y a los cuatro meses recordé que estaba embarazada y que nunca le dije a Diego… Fue el embarazo más corto del mundo, porque los primeros cuatro, no sentí que estaba embarazada y yo hice todo y Diego estaba feliz porque su sueño era tener un hijo natural”.

Yanina reafirmó que tras tener a su hijo varón, nunca más se volvió a cuidar y tampoco volvió a quedar embarazada.

La razón por la que Yanina Latorre se animó a contar esto hoy

Ángel de Brito le consultó a su angelita, el porqué se animó a contar ahora esto que vivió y no antes: “Porque Lola ya es grande, ya pasó el tiempo y porque me costó mucho asumirlo. ¡Ay me dan ganas de llorar!”, y remarcó al reponerse: “Me costó mucho asumirlo porque es duro. Cuando nació Lola, no se podía contar, porque la Obra Social o la Prepaga no te cubría”.

Yanina Latorre aclaró que tardó mucho en contarle la verdad a Lola, pero aclaró que a su hija no le importa eso y además ya es grande y es una mujer muy sana.