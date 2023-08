Yanina Latorre una vez más le puso los puntos a Tomás Holder, exparticipante de Gran hermano 2022, luego de que tuviera comentarios desafortunados con la panelista y su familia.

La angelita es una de las más picantes en todo LAM, donde se caracteriza por callar a quienes la atacan. Por suerte, la panelista tuvo un domingo pacífico hasta que sus seguidores le tocaron el tema de Holder, y fue el pie par que Yanina Latorre soltara la lengua y comenzara el show.

Yanina Latorre le paró el carro a Tomás Holder

Haciendo “El Show del Jogging”y tomando una copa de vino, Yanina Latorre, comenzó: “Este chico hará una o dos semanas y fue al programa de Mariana Fabianni, en DDM y le empezaron a mostrar participantes del bailando y una era Lola. Cuando la ve dice ‘de está no voy hablar, pásamela’, y ahí empezó a pegarme a mi”.

Luego, la angelita comenzó a relatar el motivo donde comenzó la guerra con Holder. Yanina venía esquivando el tema hasta que tuvo comentarios desafortunados con su familia.

“No me gusta ella, que no la conoce por Lola, porque ella debe ser como la familia. En una son todos iguales”, comentó Latorre quien a continuación lo liquido.

“¿De qué familia hablas? ¿Somos delincuentes, chorros? Mi marido es un genio del futbol, es el mejor comentarista del país, yo laburo y me va muy bien. Si no te gusta mi personaje, mi picantes no metas a mi familia, ni mi hija, ni mi marido”, arrojó Latorre.

A medida que pasaban las historias, Yanina Latorre iba subiendo la temperatura y empezó a tirar más leña al fuego. “Es mitómano, no me mandaste wpp ni me pediste disculpas”, contó la angelita luego de que Holder estuviera en el Debate de él Bailando diciendo que le pidió disculpas, las cuales jamás llegaron.

Yanina Latorre le dedicó varias historias y algunos adjetivos calificativos a Tomás Holder, se despidió de sus fans y se fue a terminar su copa de vinito.

J.M