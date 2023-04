Yanina Latorre se cruzó con Sebastián Yatra en las redes sociales

Ya hace bastante tiempo de la ruptura amorosa de Tini Stoessel con Sebastián Yatra. Incluso, ambos rehicieron sus vidas amorosas y encontraron un nuevo amor que los acompañe. Sin embargo, su separación volvió a dar de qué hablar en el mundo del espectáculo después de que Yanina Latorre, la panelista picante de LAM, revelara ciertos detalles en la separación que generó polémica.

Yanina Latorre en LAM

Esto sucedió después de que aparecieran los rumores de crisis en la relación de la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul. Todo esto fue a raíz de que se viralizó un video donde se la ve a Tini en una parte del show hablando del desamor y las rupturas amorosas, instantes antes de comenzar a cantar.

Yanina Latorre, con toda la picardía que la caracteriza, comentó en LAM, programa de chimentos que conduce Ángel de Brito en las noches de América, ciertos detalles de la canción que refieren a un ex Tini. "Este tema está particularmente dedicado a un ex. Vayan a fijarse a quién se lo está dedicando, que está hablando del beso y el desamor. No está hablando de Rodrigo De Paul, está hablando de otro", explicó la panelista aclarando que la cantante no le dedica el tema a su actual pareja, con la cuál se rumorea que está en crisis, sino que se la dedica a Sebastián Yatra.

Sebastián Yatra junto a Wanda y Zaira Nara

Luego, Ángel De Brito le consultó a Yanina Latorre si la relación entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel terminó bien o mal. Entonces, la panelista implacable respondió con cierta sospecha: "Ella es muy educada y lo saluda y está todo bien. Pero para mí quedó un resentimiento", opinó sobre cómo se llevan los cantantes luego de su ruptura.

Entonces, para concluir, Estefi Berardi le preguntó sobre una posible infidelidad por parte de Sebastián Yatra cuando estaba en pareja con Tini Stoessel. "Vos que tenes la data, ¿Yatra fue infiel?", preguntó la panelista de LAM. Rápidamente, sin ninguna duda, Ángel De Brito y Yanina Latorre le confirmaron la veracidad de su pregunta.

El cruce entre Sebastián Yatra y Yanina Latorre

Como siempre, LAM sube contenido a las redes sociales mientras el programa está al aire. Esto genera, muchas veces, cierta polémica con los famosos y respuestas en vivo que, por supuesto, son comentadas al aire en el momento. Esta vez no fue la excepción, y Sebastián Yatra respondió al tuit de LAM con un dicho de Yanina Latorre. "'@SebastiánYatra le fue infiel a @TiniStoessel' @yanilatorre en LAM", publicaron en Twitter.

Al ver este tuit con el dicho de Yanina Latorre, Sebastián Yatra decidió responder y hacer un pedido: "¿Pueden parar ya de decir mentiras?", citó el tuit de LAM. Así, el cantante mostraba su indignación frente a los dichos de la panelista en el programa. Sin embargo, el cantante generó el efecto contrario y la panelista no se quedó callada y le respondió con picante.

Tuit de Sebastián Yatra

"¿Queres que te cuente?", apuntó Yanina Latorre contra Sebastián Yatra en respuesta al pedido del cantante. De esta manera, la periodista le dejó en claro al ex de Tini Stoessel que tiene más información sobre la separación entre ellos y que podría contarla con total tranquilidad.

Tuit de Yanina Latorre

NL.