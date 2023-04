Aitana y Sebastián Yatra fueron protagonistas de fuertes rumores de romance durante varias semanas. Eso generó un gran escándalo porque hay quienes aseguran que el colombiano le habría sido infiel a Tini Stoessel, quien era amiga de la española.

Entre tantos comentarios sobre la nueva pareja, sus fans comenzaron a analizar sus canciones y notaron que dos de ellas confirmaban su romance clandestino.

Aitana y Sebastián Yatra.

El año pasado, Aitana y Sebastián Yatra grabaron un video con el tema "Las dudas". En su letra, hay varias partes que llaman la atención: "Entiendo que te confundas, no tiene mucho sentido. Dejar algo que es seguro por algo incierto conmigo. No quiero hacerte decidir, pero es jodido. Me rompería el corazón quedarnos de amigos", es una de ellas, y justo la canta Aitana.

Otra estrofa dice: "Las dudas nos hicieron presos y yo loco por darte el beso que nos dé la solución".

La otra canción que -dicen- confirma la relación entre Aitana y Sebastián Yatra es la que acaba de lanzar la artista, titulada "Los ángeles".

El tema comienza de esta manera: "Mientras no sabían yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías".

Y continúa: "Y estas ganas no se van. Cuanto más me comes, más me gusta. No me importa qué dirán. Si a ti no te asusta, no me asusta"

Por último, también dice: "No importa que sea a escondidas, se vive solo una vida. Porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía"

Sin dudas, ambas canciones parecieran indicar que entre los artistas hay mucha química.

Las fotos de Aitana y Sebastián Yatra por las calles de Londres

Ya en enero, los rumores de romance entre Aitana y Sebastián Yatra eran muy fuertes. Los cantantes se mostraron paseando por las calles londinenses con Lola Indigo y otros amigos, y compartieron este momento en sus redes sociales y estallaron. Los rumores comenzaron luego de que la cantante se separara de su ex pareja, el actor Miguel Bernardeu.

Las fotos de Aitana y Sebastián Yatra por las calles de Londres.

Aitana fue participante de Operación Triunfo, fue ahí donde se conoció con Sebastián Yatra y desde entonces la amistad se volvió fuerte como un roble. Según se rumoreo en Twitter, cuando Sebastián Yatra escribió la exitosa canción Cristina (el cual cantan con su ex novia Tini Stoessel), dedica frases como: "Esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada. Sin ti no hay nada...", en la canción que lleva a este nombre, podría referirse a Aitana.