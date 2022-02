Yanina Latorre se pronunció tras el despido de radio Mitre: “Me angustia irme de acá”.

Instagram

Yanina Latorre habló sobre su despido de radio Mitre del programa “Polino Auténtico”. La panelista lo hizo por medio de sus redes sociales, donde dejó claro que es consciente de que se tomó más tiempo de vacaciones, pero dejo ver también su angustia de volver a la Argentina.

A minutos de que se conoció la noticia de su despido, Yanina Latorre subió un tuit desde Miami tomando el sol: “Necesitaba estas vacaciones eternas. Para arrancar a full”.

Más adelante en Instagram compartió una historia. Allí, por las calles de Miami, mientras iba de compras, remarcó que está desaparecida y que no quiere volver.

“Mis amores, estoy desaparecida, estoy descansando. Ya les dije, me angustia irme de acá. Ya sé que estuve un montón”, y agregó “Acá estoy, ya a partir dela semana que viene me tienen toda para ustedes con muchas cosas listas para contar. Prometo el martes, me bajo del avión y cuento todo.

La exangelia aseguró que una vez aterrice en Buenos Aires, se baja y “vomita todo” lo que tiene para contar. ¿Le alcanzará esto para recuperar su trabajo en la radio? En su más reciente emisión, el propio Polino se desligó del despido y dijo que fue una decisión de la radio.

“Ya no estará en este programa por decisión de la radio. Seguramente nos estará escuchando, nos va a extrañar. Ella sigue en Miami. Ella es muy querida, fueron seis años, pero esta dilación provocó la decisión de la radio", dijo Polino al aire.

Cómo sigue la relación de Yanina Latorre y radio Mitre

Desde hace ya 8 años, Yanina Latorre hace parte del clásico programa “Lanata sin filtro”, con Jorge Lanata. Si bien, por lo que dijo Polino, la emisora decidió terminar con su salida al aire desde “Polino Auténtico”, otras versiones la mantienen en la radio.

Según el diario la Nación, Yanina Latorre seguirá con su columna en “Lanata sin filtro”, lo cual indicaría que sigue trabajando en radio Mitre, pero no con Polino.

