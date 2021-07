Yao Cabrera sabes como estar en boca de todo el mundo. Luego de pelear con Fernando Burlando y de desafiar al Chino Maidana, el polémico influencer visitó a Tomás Dente en Vino Para Vos y reveló detalles desconocidos de su vida.

En dicho mano a mano, el joven contó que está en pareja hace tiempo con Candela Díaz. Además detalló que viven juntos en Córdoba, tienen “dos hijas perras” y hasta sueñan con la idea de ser padre.

En medio de la entrevista con Tómas, Yao Cabrera se animó a confesar que se casó en secreto hace seis meses. “Nos casamos hace seis meses, de infraganti. Esto no lo sabe nadie. Es la primera vez que digo en un programa que estoy casado. Nos casamos hace seis meses, y no lo saben sus papás, nada. Así que cuando lo vean…”, confesó.

Asimismo, sobre cómo surgió la idea de dar el sí, el uruguayo aseguró: “Ella tuvo la idea. A ver, uno dirá ‘Yao, no sos caballero’, pero en mi cabeza no estaba la idea. Mis papás se separaron cuando yo era chiquito, entonces pensaba ‘me caso y ya veo que me separo a la semana’. Y en un momento me dio una clase de vida, diría yo, fue pasando el tiempo y después de un año y medio desde que lo hablamos, nos casamos”.

Yao Cabrera: “Me casé en secreto hace seis meses”

“Y ahí la sorprendí yo. Le di un anillo en el día del amigo invisible, nos teníamos que hacer un regalo en la mansión y dio la casualidad que me tocó con ella. Ella me tenía que hacer un regalo a mí y yo a ella. Cuando se lo di, era el anillo de casamiento”, explicó Yao Cabrera sobre cómo le pidió matrimonio a su novia.

Quién es Yao Cabrera: polémico Youtuber que fingió su muerte

Yao Cabrera dejó las ollas populares en las afuera de Montevideo para convertirse en el personaje mediático y polémico, odiado y amado, en Argentina. Con más de siete millones de seguidores, el youtuber de 23 años no para de ser noticia por hechos más que reprochables: fue detenido por organizar una fiesta clandestina en su lujosa casa de Escobar, donde tendría una deuda de un millón de pesos por no pagar las expensas, y hasta llegó a fingir su muerte. Instalado en Buenos Aires desde sus 18 años, se consolida como el youtuber impune y rey del escándalo digital. Sus videos incluyen desde bromas con amigos hasta su presunto asesinato. En redes sociales recibe amor y odio, dos cartas con las cuales arma su popularidad. Hace pocos días, Morena Rial confirmó sobre los rumores de romance con el uruguayo.

Sus comienzos en Uruguay

Marcos Ernesto Cabrera, nació en Montevideo en 1997, pero solo vivió allí unos meses. En una familia humilde y tras la separación de sus padres, creció en casas de prestado: sus tías, primos y abuelas le daban el rato de techo que podían. De chico le gustaba mirar las aventuras del maestro Shaolín, un dibujíto con movimientos de guerrero marcial. “Shaolín” lo llamaba su padre hasta que empezó a decirle Shao, Yao. Junto a su amigo Thiago Cardozo, compartió el reflejo del niño futbolista que ve una pelota y el cuerpo le pide pegarle. Luego de pruebas, quedó en City Park y luego en Wanderers. De golpe Yao supo que el tránsito de las divisiones inferiores terminaría en una vida de futbolista profesional, hasta que empezó a incursionar en las redes sociales. En ese entonces trabajó como tarjetero vendiendo entradas para la matiné. Estuvo tres años conjugando el campo virtual de las redes con el territorio físico del boliche, lo que hizo que entendiera cómo funciona la industria del entretenimiento. A los 16 años, ganó un concurso en una matiné de Montevideo y el joven se llevó más aplausos que nadie arriba de la pasarela.

Yao Cabrera

Un escándalo tras otro

Llegó a Youtube en 2015 y rápidamente su carrera repuntó transformándose en una especie de “celebridad” en internet, con siete millones de suscriptores en su canal. Su nombre tomo mayor trascendencia tras su pelea con Duki, y es famoso por varias polémicas en las que estuvo envuelto y en las que supo cosechar odio, enemigos y varias denuncias. En 2017 llegó a los noticieros por haber sido filmado junto a sus amigos abusando de una chica en un hotel, después salieron fotos de él besando a sus fans de 12 y 13 años durante su “Meet & Greet”. Luego fue denunciado por corrupción de menores por hacerle preguntas de índole sexual a menores de edad en las salidas de los colegios para sus videos de YouTube. Durante la cuarentena organizó varias fiestas clandestinas y una llegó a indignar al intendente de Escobar.