En medio de su crisis con Jakob Von Plessen , Zaira Nara comparte a diario su rutina con sus dos hijos, Malaika y Viggo.

Pero este fin de semana fue especial para la modelo porque acompañó a su hija mayor a uno de sus primeros recitales y asistió al show de Tini Stoessel en el Hipódromo.

Zaira Nara compartió un tierno video y mostró el enojo de su hijo Viggo.

Sin embargo, el pequeño Viggo no fue invitado al concierto y Zaira Nara mostró el "enojo" del niño de 2 años en sus redes sociales. En el video que subió la hermana de Wanda Nara, se ve al pequeño relatando la manera en la que su hermana "Mali" bailó en el recital y contó que fue con su mamá pero no con él. "Indignado que él no fue", expresó la morocha.

¡Mirá el tierno video!

Zaira Nara, en el recital de Tini: ¿le tiró un palito a Jakob?

Zaira Nara acompañó a su hija Malaika al concierto de Tini Stoessel el fin de semana y compartió algunos videos de este especial momento. Sin embargo, en redes sociales tomaron algunas de sus publicaciones como un claro "palito" a Jakob Von Plessen.

Tini Stoessel cantó el tema que interpreta junto a Manuel Turizo, y Zaira aprovechó el momento para grabar a la cantante con la letra de la canción "Maldita foto" proyectada en la pantalla.

"Veinticuatro horas y yo aquí sigo, sin ti. Recordando, aunque tengo mala memoria. Baby de ti yo no me olvido. Otra noche sin ti" se escucha cantar a Tini en el video de Zaira.