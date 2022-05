Este fin de semana Zaira Nara presenció uno de los shows que dio Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo. En medio de la crisis que está viviendo con Jakob Von Plessen, la modelo le tiró un palito y lo compartió en redes sociales.

Zaira Nara le tiró un palito a Jakob Von Plessen en medio del recital de Tini Stoessel

Tini Stoessel cantó el tema que interpreta junto a Manuel Turizo, y Zaira aprovechó el momento para grabar a la cantante con la letra de la canción "Maldita foto" proyectada en la pantalla.

"Veinticuatro horas y yo aquí sigo, sin ti. Recordando, aunque tengo mala memoria. Baby de ti yo no me olvido. Otra noche sin ti" se escucha cantar a Tini en el video de Zaira.

Zaira Nara le tiró un palito a Jakob Von Plessen en medio del recital de Tini Stoessel

Horas antes de ir al recital de la artista pop, la hermana de Wanda Nara se refirió a su separación y rompió el silencio en LAM.

¡Mirá el video!

Zaira Nara habló de su separación de Jakob Von Plessen:

La separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen es un tema muy delicado para ambos y aunque él se mantenga alejado de los medios desde siempre y elija cuidar su perfil bajo, ella es una figura pública y se ve expuesta por la información que sale a la luz. Es por eso que la modelo decidió romper el silencio.

Zaira Nara habló de su separación de Jakob Von Plessen



Zaira Nara le envió un audio a Pía Shaw mientras "LAM" estaba en vivo y allí pudo dar a conocer su versión de los hechos. La modelo manifestó: "Yo desde chiquita tomo esta actitud, cuando empiezan a hablar de mí trato de no mirar, de no escuchar, de no leer, de no responder porque sino como que me angustio y me empiezo a enroscar en todo lo que se dice y preferí mantenerme al margen".

La modelo explicó por qué no había hablado hasta ahora: "Tampoco quiero parecer agrandada porque no respondo, lo que pasa es que hay temas que realmente son muy personales y cada uno tiene sus procesos que entiendo que no son procesos que uno tenga ganas de ir contando y exponiendo al aire".

Con respecto a los motivos de la separación, Zaira Nara expresó: "Me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel, ni nada por el estilo, ni nada raro, ni nada de todo lo que se dijo, que no sé quién dijo que yo lo encontré a Jakob en París".

FF