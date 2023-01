Zaira Nara suele compartir en sus redes sociales momentos especiales junto a sus hijos Malaika y Viggo.

En esta ocasión, la modelo mostró un video en que la pequeña de casi siete años le hizo un regalo que la dejó sin palabras.

"Mami cerrá los ojos. Mirá la torta que te hice yo sola", le dijo Malaika a su mamá. "¡¿Qué?! Me encanta Pupi. No, no, no, no. Gracias gordi", le respondió notablemente sorprendida Zaira Nara.

En el video se veía a la pequeña sosteniendo un plato con una mini torta hecha con capas de galletitas, bañada en dulce de leche y gomitas de decoración. La sonrisa de la sobrina de Wanda Nara era enorme y se notaba su felicidad. Al lado, su hermanito Viggo la miraba atentamente.

Zaira Nara con sus hijos.

El desolador momento de Zaira Nara en año nuevo al tener que dejar a sus hijos

Zaira Nara viajó con toda su familia a Punta del Este donde se encuentra vacacionando y también disfrutando del amor junto a Facundo Pieres. Sin embargo, la modelo vivió un momento doloroso antes de despedir el 2022.

Y es que si bien Zaira había viajado junto a sus hijos, Malaika y Viggo, la realidad es que el año nuevo tuvo que llevar a sus pequeños para que pasaran la velada con su papá, Jacob Von Plessen.

Zaira Nara y Facundo Pieres.

Según pudo saber CARAS Digital, la hermana de Wanda se mostró devastada al tener que despedirse de sus hijos, quienes fueron llevados a su papá por Nora Colosimo, la mamá de la famosa.

En el aeropuerto, Zaira Nara se despidió de los chiquitos entre lágrimas y su noche fue junto a su hermana, sobrinos y amigos, pero extrañando la presencia de sus hijos.