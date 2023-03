En las útlimas horas, salió a la luz un hecho insólito que le tocó vivir a Zaira Nara cuando volvía a su casa acompañada de una amiga luego de compartir una salida a cenar. La modelo contó que tuvo que involucrarse para evitar que un hombre se quitara la vida.

En diálogo con "La Nación", Zaira Nara detalló: "Había ido a un cumpleaños con dos amigas, volvía con una de ellas en el auto y cruzamos el Ramal Tigre. Ella venía concentrada, manejando y yo le digo: ‘Tanu, hay un chico que está cruzando el puente colgado’. Estaba llegando a la mitad del puente, los autos pasaban por abajo y no lo veían. Teníamos que hacer algo.Yo pensaba ‘Dios mío, este tipo se va a tirar’. Me decía a mí misma que si le cae una persona de, no sé, 90 kilos, se mata él y mataba andá a saber a cuántas personas que pasaran con un auto. Era tremendo".

Apenas identificó lo que ocurría, la empresaria llamó al 911. Llegaron los patrulleros y los efectivos policiales se pusieron a hablar con el hombre en cuestión, pero nada de lo que le decían lo hacía cambiar de opinión, por lo que la hermana de Wanda Nara decidió intervenir personalmente.

"Él levantó la mirada y me dijo '¿vos sos Zaira Nara?' Y yo le digo, sí, le digo 'yo pasé y te vi y te digo la verdad, no sé, pienso en que seguro tenés familia, seguro alguien te está esperando en tu casa ¿cómo puede ser que no puedas solucionar tu problema? ¿Te vas a tirar? Te vas a lastimar, pero no te vas a morir. O sea, después resolvemos el por qué querés morirte, pero te digo que no es por acá'", recordó la modelo.

La reacción del hombre al que salvó Zaira Nara

Cuando los allí presentes le preguntaron al hombre si la conocía, respondió que sí. Zaira Nara agregó: "Ahí aflojó, no sé, como que de repente conectó, miró para abajo y me dijo 'tenés razón, flor de golpazo me voy a pegar, pero no me voy a morir'. Le dije 'tengo taquicardia de verte ahí'. Y hablando así, despacito, charlando, fue caminando, agarrado de la reja hasta que pudo salir del puente en el que estaba".

Con respecto a los motivos que lo llevaron a ese extremo, Zaira manifestó: "Me mató que diga 'tengo muchas deudas, no las puedo pagar, no tengo trabajo', no sé su vida, no sé qué hizo o qué no hizo, pero la realidad es que era un tipo desesperado que llegó a eso. Nunca me había pasado vivir una situación así de alguien se quiera quitar la vida".