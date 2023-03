Zaira Nara tiene el look con corbata perfecto para salir de noche

Zaira Nara deslumbró a todos con un look perfecto para salir de noche. Para la modelo, no hay ocasión que no amerite marcar estilo o lucir las tendencias del momento e ir a un desfile, para ella, no fue la excepción.

Lo cierto es que la conductora dijo presente en el desfile de una famosísima marca como parte del BAF WEEK.

Cómo es el look elegido por Zaira Nara para la noche porteña

Fue en el marco de la semana de la moda en Buenos Aires que Zaira Nara deslumbró con su look para un importantísimo desfile. La modelo lució una pollera de cuero, camisa blanca extra larga, medias negras y un trench a tono.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la black tie que eligió y que rápidamente se convirtió en tendencia. La corbata es un accesorio romántico, elegante y desafiante directamente derivado de la sastrería. La misma nos trae reminiscencias de películas como Annie Hall, Gosford Park o Pretty Woman. Lo cierto es que el mundo de la moda, el cine y la corbata siempre han estado muy unidos.

Zaira Nara tiene muy en claro todo esto y es por eso que decidió sumarse a una tendencia tan atemporal como disruptiva. Por último, la conductora coronó su outfit con zapatos Yves Saint Laurent.

