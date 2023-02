Recién llegada de Brasil luego de haber participado en los carnavales de Río de Janerio, Zaira Nara llegó a la Argentina con su hermana Wanda cuando fue increpada por un notero de Socios del Espectáculo. A pesar de su esfuerzo por resistirse, Zaira habló de su relación con Facundo Pieres.

A penas bajaron del avión, Zaira tuvo que enfrentarse a una serie de preguntas que siempre intenta evadir. El comienzo de su relación con Facundo Pieres estalló como una bomba en Punta del Este y todavía seguimos esperando declaraciones de la modelo y el polista. "Yo no hablo mucho de esos temas", fue la respuesta de la hermana de Wanda a la pregunta del periodista. "Yo estoy muy bien y no hablo de esos temas", reiteró.

El notero de Socios del Espectáculo aprovechó los bailes de Zaira en el Carnaval y los videos de Tiktok que realizó con su hermana y le consultó si alguno de esos videos eran indirectas amorosas, sobre todo por el video con el último hit de Shakira y Bizarrap. "No, no. Viste que Tiktok es así, no hay que analizar mucho".

Zaira Nara en Brasil

En cuanto a sus proyectos laborales, la modelo comentó que recibió varias propuestas de algunos canales y aseguró que uno de ellos era El Trece. "Por ahora estoy con varios viajes por otras propuestas, no sé si voy a poder hacer tele. Me gustaría conducción", finalizó Zaira Nara.

Zaira Nara en la noche carioca con un Total animal print look de jaguar

Zaira Nara convirtió las playas y las calles de Río de Janeiro en una pasarela y su Instagram en toda una vitrina al mundo para mostrar lo bomba que luce con sus looks trendy de la temporada de calor que se mantiene todo el año en las costas del país vecino. La modelo llegó el pasado fin de semana a Río de Janeiro, y desde entonces, sus looks acaparan las miradas del público, de la prensa y de las mejores marcas que asisten a los eventos.

Zaira Nara modeló y posó con mucha actitud y seguridad, su mega outfit compuesto por su vestido largo ceñido al cuerpo con un estampado que la hace lucir radiante y poderosa. La modelo cautivó a sus fans con su Total animal print look con estampado de jaguar y sus guantes tres cuartos fucsia de seda que resaltan sobre el dorado de su piel.

