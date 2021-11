Zaira Nara habló del escándalo con Mauro Icardi y los rumores de crisis con Jakob Von Plessen

Zaira Nara rompió el silencio y habló del escándalo familiar que incluye a su hermana Wanda Nara, Mauro Icardi y su amiga la China Suárez.

Por primera vez después de que estalló la polémica, la modelo también se refirió a los rumores de separación con Jakob Von Plessen. "Yo me hago más problema que el resto, parece que no pero me re afectan esas cuestiones familiares y personales. Ahora estoy más tranquila porque veo que están todos bien", dijo en Intrusos.

Zaira Nara enfrentó rumores de crisis.

Luego, Zaira Nara desmintió la crisis con su marido, quien fue señalado como el cómplice en el encuentro de Icardi con la China Suárez.

“Estamos bárbaro y no quiero involucrarme en el tema porque si bien es un tema que me involucra porque es de mi familia, no soy protagonista, no quiero hacerme cargo, ni decir nada de algo que no tengo nada que ver”, cerró Zaira.

Zaira Nara volverá a la TV en medio de la polémica

Zaira Nara volverá a la pantalla chica para reemplazar a Flor Peña.

De acuerdo a la información que publicó Teleshow, la modelo conducirá el programa a partir del lunes 6 de diciembre cuando Peña viaje a Barcelona para participar del ciclo "Por el mundo" junto a Marley.

