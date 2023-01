Zaira Nara marcó tendencia con el look que eligió para ir a ver a David Guetta en Punta del Este

Zaira Nara es una de las referentes de moda de nuestro país, por lo que cada uno de sus looks sirven de inspiración para las tendencias de la temporada. En esta oportunidad, la modelo sorprendió con un impensado outfit que eligió para ir a ver a David Guetta.

El famoso dj se presentó en Punta del Este, donde Zaira Nara está vacacionando junto a Wanda, y sus sobrinos. Aunque siempre se diferencia de su hermana a la hora de vestirse, la modelo sorprendió a los seguidores con su look.

El total look de Zaira.

Una microbikini verde fluo fue la protagonista del outfit de la modelo. Arriba del traje de baño se colocó en la parte superior un blazer y en la parte inferior un pantalón oversize.

Como si eso fuera poco, Zaira completó su look con una gorra que lució con la vicera hacia atrás y una carterita color rosa. El makeup fue natural, en tonos nude, mientras que el cabello lo utilizó suelto y lacio.

El look de Zaira.

Paula Chaves rompió el silencio sobre el romance de Zaira Nara y su ex, Facundo Pieres

Marcela Tauro fue al hueso y consultó cómo se tomó Paula el romance entre su amiga y el polista, teniendo en cuenta de que Pieres es su expareja y que se decía que las cosas habían quedado mal con Zaira.

"No, está todo bien chicos", dijo la esposa de Pedro Alfonso. "No quiero decir nada, porque después lo leo y digo para qué hable, pero no, está todo más que bien, fue todo hace muchos años", agregó Paula con mucha incomodidad sobre el asunto.

"Hace mucho estoy en el medio de situaciones que me incomodan, y no me gustan y no son temas míos, en realidad. Entonces, prefiero no opinar", cerró la actriz, mientras su hija Filipa le pedía que la amamante y la salvaba del mal momento.