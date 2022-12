Zaira Nara tiene la costumbre de ser muy directa y consultada por Wanda Nara y Mauro Icardi, la modelo no tuvo tapujos y lanzó el contundente consejo que le dio a su hermana.

En medio de su nota con "Socios del Espectáculo", Zaira Nara reveló el pedido que le hizo a Wanda en referencia a su relación con el futbolista, con quien está en crisis desde hace varios meses.

"Como hermana le aconsejo que no me hable más de su vida privada", comentó la modelo.

"Le digo que no me cuente más nada porque no quiero recibir más información", aseguró la también conductora, cansada sobre este asunto.

Mauro Icardi le puso los puntos a Ángel de Brito: "Dejá de inventar pavadas"

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mauro Icardi le envió mensajes privados a Ángel de Brito quien los compartió con sus seguidores para que vean cuál es la postura del deportista en esta situación. "Hola, dejá de inventar tantas pavadas y chismes en mi nombre porque no tenés ni idea", advirtió el jugador del Galatasaray.

"Si te pasan data, te la pasan mal, y sino, te sumás al circo de pseudo periodistas que inventan por tener un poquito de cámara. El motivo del 'no viaje' de Wanda el viernes es otro y tampoco lo tengo que hacer público. Y por el chat, quedate tranquilo que es muy verdadero. Asique si vas a hablar de mi, informate mejor, o ahorrate chismes en mi contra. Te mando un abrazo", agregó el delantero.

Como si eso fuera poco, Icardi explicó por qué le escribió a De Brito: "Te contesto ya que sos vos el que pone la cara adelante de una cámara para inventar chismes y acusaciones gravísimas en mi contra que quedan expuestas en internet, de los cuales no tenés ni idea".