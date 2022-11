Zaira Nara y sus polémicas fotos

Zaira Nara después de la separación con Jacob Von Plessen, disfruta de su soltería y pasa tiempo con sus hijos y en retomar su carrera profesional. En ocasiones comparte sus rutinas en las redes sociales a sus seguidores. La modelo en los últimos días realizó un posteo de fotos que dieron de que hablar a sus seguidores sobre los cuerpos ajenos. A diferencia de su hermana, Wanda Nara, que en algunas de sus publicaciones en trajes de baño, donde luce su figura sin importarle nada, Zaira recibio muchos comentarios sobre su cuerpo.

“Muy flaca”, fue el comentario que mas hicieron los seguidores. Otros en cambio decían: “No hay que opinar de los cuerpos ajenos”. "¿Cómo pueden existir esos comentarios, más siendo mujer?”. Los chistes y comentarios continuaban, mientras otros manifestaban en repudio para esos hater: “Ay, yo pensé que habíamos avanzado en el temita de no opinar de cuerpos ajenos. Pero no, estamos años luz aún”, “Mujeres criticando el cuerpo de mujeres. Basta ya, es preciosa”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el feed de la modelo.

Zaira Nara se mostró sin ropa

Si bien no es la primera vez que la ex de Von Plessen exige este tipo de fotos en sus redes, tampoco es nuevo los comentarios opinando y criticando el cuerpo de la modelo. A pesar de estos desafortunados comentarios de algunos hater, la influencer no salió a responder, mientras que su hermana Wanda le dio like la foto y le puso emojis de manzana y fueguito.

Zaira Nara se mostró sin ropa en sus redes sociales

Otra repercusión que tuvo la influencer fue el supuesto conflicto con su amiga Paula Chavez.

Zaira Nara y Paula Chavez distanciadas

Hace unas semanas se instaló el rumor del supuesto distanciamiento de las amigas Zaira Nara y Paula Chavez. Todo habría comenzado cuando la hermana de Wanda se puso de novia con Facundo Pires, el ex novio de Paula Chavez. Para defender su nombre y la amistad con la modelo, Zaira dijo: "Todo eso lo dicen ustedes y yo no me pongo a responder cada cosa. "Pau es mi amiga y las cosas las hablamos entre nosotras, el resto es pura espuma. Yo no me estoy conociendo con nadie. Estoy fresca como una lechuga, no me van a hacer caer en nada. No me peleé con nadie, perdón, pero qué aburrido". Yo no puedo creer la cantidad de cosas que dicen".

Zaira Nara y Paula Chavez

Por su parte, Paula Chavez dijo: "Con Zaira está todo más que bien, estuvimos acá en el evento, somos vecinas, es la madrina de mi hija, somos como familia".