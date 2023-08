Un móvil de Socios del Espectáculo interceptó a Zaira Nara y le consultó no solo por la salud de Wanda Nara y las recientes interacciones llenas de buena onda que tuvo con Paula Chaves en las redes sociales, sino también por la interna que protagoniza junto a su padre, Andrés Nara.

Primero, el notero le pregunto cómo estaba su papá y si lo vio, lo cual la modelo sin querer dar detalles expresó: "Hable con él y está bien, no voy a hablar del tema. No voy a dar ningún parte de nada".

Imagen reciente de Zaira Nara.

Sin embargo, Zaira no perdió la buena onda y cuando le preguntaron sobre la salud de su hermana dio más detalles: "Está siguiendo con el tratamiento desde allá (Turquía). Está muy tranquila, que eso ayuda un montón. Está bien y tranquila, que es lo importante".

Por último, el periodista del ciclo de ElTrece le consultó por este evidente acercamiento que se vio en las redes entre ella y Paula Chaves, a lo que Zaira Nara, sorprendiendo a sus seguidores, expresó sobre su posible reconciliación: "Yo creo que tarde o temprano va a suceder".

¿Qué dijo Zaira Nara sobre Paula Chaves?

La modelo se mostró esperanzada a una mejoría en su relación con la actriz y explicó: "Para mí hay momentos, cuando hay tensión en ciertas cosas, está bueno que se calme todo, como que hay ciertos momentos que es mejor no hacer nada me parece, hay veces que es mejor darle el espacio a los demás".

Sin embargo, cuando el notero le preguntó si Paula Chaves se comunicó con ella tras la internación de Wanda, Zaira Nara decidió cortar el tema: "No es que no quiera hablar de ningún tema, pero la verdad es que me parece que es un tema que tomó una dimensión enorme y no dejamos de ser dos personas que también tenemos nuestros sentimientos y a mí no es algo que me ponga super contenta estar alejada de su familia entonces prefiero que pase el tema y cuando volvamos a hablar del tema este resuelto".

J.C.C