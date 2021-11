Reconciliada con Mauro Icardi y con muchos proyectos profesionales por delante, Wanda Nara volvió a mostrar su día a día en su cuenta de Instagram y posteó una foto recién levantada junto al futbolista. Su hermana, Zaira Nara vio la publicación y se rió de ella por los pelos de los protagonistas de la foto.

Zaira Nara se burló de su hermana.

“Mi mood de estos días es como mi perrita, recién despiertos”, comentó Wanda en su cuenta de Instagram, junto a una foto donde posa con al delantero y a la nueva mascota de la familia. A pesar de que se mostraron sin peinarse, Zaira no dejó pasar la oportunidad e hizo reír a su hermana con un particular comentario.

“¿Hay mucha humedad en París?”, le consultó la modelo, picante al ver los pelos de la perrita que adoptó Wanda y los de Mauro. Bastante indignada por el comentario, la empresaria le respondió: “Ponele”.

Zaira Nara se burló de Wanda por una foto recién levantada con Mauro Icardi.

Zaira Nara habló del escándalo con Mauro Icardi y los rumores de crisis con Jakob Von Plessen

Zaira Nara rompió el silencio y habló del escándalo familiar que incluye a su hermana Wanda Nara, Mauro Icardi y su amiga la China Suárez.

Por primera vez después de que estalló la polémica, la modelo también se refirió a los rumores de separación con Jakob Von Plessen. "Yo me hago más problema que el resto, parece que no pero me re afectan esas cuestiones familiares y personales. Ahora estoy más tranquila porque veo que están todos bien", dijo en Intrusos.

Luego, Zaira Nara desmintió la crisis con su marido, quien fue señalado como el cómplice en el encuentro de Icardi con la China Suárez.

“Estamos bárbaro y no quiero involucrarme en el tema porque si bien es un tema que me involucra porque es de mi familia, no soy protagonista, no quiero hacerme cargo, ni decir nada de algo que no tengo nada que ver”, cerró Zaira.

Zaira Nara habló del escándalo con Mauro Icardi y los rumores de crisis con Jakob Von Plessen.



FL