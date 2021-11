Tras la entrevista que Susana Giménez le hizo a Wanda Nara en París, trascendió que ella y su marido, Mauro Icardi estarían a punto de separarse.

“La nota de Susana Giménez a Wanda y Mauro Icardi fue un negocio para Telefe pero a mí me cuentan que no lo fue para la pareja”, informó Juan Etchegoyen en "Mitre Live".

“Reproches, insultos, quejas, pases de factura, habrían sido algunas de las cosas que pasaron después del reportaje en la casa de París entre la empresaria y el futbolista. Había cosas que Wanda no le comunicó a Icardi y que, cuando se vio abordado, no se sintió cómodo. A mí lo que me dicen es que incluso Icardi amagó con levantarse e irse”, continuó.

Mauro le habría pasado factura a Wanda tras la entrevista con Susana.

El periodista añadió que, seguramente, la pareja iba a desmentir la información pero que él confiaba en su informante. “Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imaginate después del reportaje. Son horas decisivas, es cuestión de tiempo la separación. No hay vuelta atrás. Más allá de lo que se puede ver en la nota”.

Por su parte, la pasada noche, Etchegoyen fue invitado al programa Editando Tele y allí sumó nueva información sobre el Wandagate: “Lo más trascendente de todo esto es que la relación entre Wanda e Icardi me la dan como terminada más allá de lo que se muestra".

"Wanda está tratando de ver cómo hacen con los hijos que tiene en común con el futbolista y con los hijos de Maxi para terminar la relación de mejor manera. Tuvieron que aparentar en la nota una imagen de familia que ya no tienen”, cerró el periodista.

Aseguran que Wanda Nara y Mauro Icardi estarían a punto de separarse.

Wanda Nara compartió un sugestivo mensaje en nuevo capítulo del escándalo de Mauro Icardi y La China Suárez

Wanda Nara compartió un particular escrito en medio de un nuevo capítulo que involucra a Mauro Icardi y La China Suárez. Tras la entrevista con Susana, la mediática dejó sin palabras con una polémica frase en Instagram.

“Esas fotos que no publicás, esas charlas que no mencionás y esas historias que no puedes contar, siempre tienen un valor más especial”, resposteó Wanda Nara en historias de Instagram.

Esto llegó después de las confesiones de ella y Mauro Icardi de la mano de Susana Giménez, quien viajó a París para encontrarse con ellos.

Wanda Nara compartió un sugestivo mensaje en nuevo capítulo del escándalo de Mauro Icardi y La China Suárez.

