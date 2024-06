En el programa Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en eltrece, se revelaron detalles sobre la reacción de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín después de que se conociera su relación amorosa. La pareja decidió tomar medidas para evitar la atención y los comentarios tras la filtración de su romance.

Rodrigo Lussich mencionó en el programa que Vicuña y Espasandín dejaron de asistir al gimnasio habitual donde se conocieron. “Anita y Benjamín no volvieron al gimnasio después de que diéramos la primicia en Socios. Son la comidilla del gym. El ex marido de ella, y padre de sus hijos, está dolido y tampoco volvió”, reveló Lussich. Esta decisión se tomó para evitar comentarios y miradas indiscretas, aunque la relación sigue avanzando positivamente.

Benjamin Vicuña.

Adrián Pallares añadió que la pareja ha implementado estrategias para no ser descubiertos por la prensa. Una de ellas fue durante una salida al teatro para ver la obra Esperando la Carroza. “Fueron a ver la obra juntos, pero él pidió entradas diferentes y se sentaron por separado para evitar a los medios”, detalló Pallares. Esta táctica demuestra el esfuerzo de la pareja por mantener un perfil bajo y disfrutar de su tiempo juntos sin la presión mediática.

Declaraciones de Benjamín Vicuña

En una entrevista con LAM, Vicuña expresó su incomodidad al ser indagado sobre su nueva relación, pero no pudo evitar mostrar su entusiasmo. “Está todo muy bien, estoy muy contento. No sé por qué tengo que hacer esto. Nos conocemos por amigos en común, de la vida, pero no hablo de estas cosas”, comentó. A pesar de su deseo de mantener la privacidad, Vicuña dejó claro que está feliz con Espasandín y espera que la relación prospere: “Básicamente, lo que te puedo decir es que estoy contento. Es una pena tener que comunicarlo o tener que hablar de esto, porque la verdad que es algo muy reciente. Espero que funcione porque la verdad es que es una mujer espectacular”.

Esta decisión de Vicuña y Espasandín demuestra su intención de cuidar su relación y protegerla de la exposición mediática, buscando un equilibrio entre su vida pública y privada