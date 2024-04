Cecilia Bolocco y Máximo Bolocco son dos figuras que sin dudas destacan por su estilo. La ex reina de belleza y su hijo siempre están a la moda y su aparición en eventos destaca notablemente.

De looks casuales a trajes formales, madre e hijo saben lucir elegantes y así lo demostraron en una foto que Máximo compartió en sus redes en donde apareció en primer plano junto a Cecilia.

La dupla asistió a una boda días atrás y para la ocasión se pusieron sus mejores vestimentas. Máximo optó por llevar un esmoquin clásico con un moño de satén, mientras que Cecilia Bolocco lució radiante con un vestido de gaza estampado y un colgante de brillantes plateado. El look clásico de la exmodelo se completó con us melena rubia con ondas marcadas.

El look casual de Cecilia Bolocco para una salida con su marido

Durante las últimas semanas, la ex Miss Mundo sorprendió con una serie de fotos de paseo con Máximo Bolocco y Pepo Daire, su marido.

En esta oportunidad, la ex de Carlos Menem disfrutó de una noche con amigos en el que eligió un look casual pero en el marco su estilo personal. Cecilia Bolocco optó por el estilo de jeans rotos que combinó con blazer, remera negra y cinturón Hermés negro y dorado. Además, combinó con sandalias sin taco, otro estilo que lució en anteriores looks.