Benjamín Vicuña está atravesando un gran momento profesional tras el estreno de su nuevo reality “La isla de las tentaciones”, que conduce junto a Flor Peña y será trasmitido en Prime Video. Pero eso no es todo, ya que el chileno también está protagonizando una nueva historia de amor.

Hace varias semanas, el equipo de Socios del Espectáculo reveló que el actor habría comenzado una relación con Anita Espasandín, y ahora fue el mismo Benjamín quien estuvo en el ciclo de ElTrece y reveló con una gran sonrisa: "Soy feliz".

Imagen recidente de Anita Espasandín.

Además, junto a la presencia de los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Vicuña desmintió haber conocido a su pareja en un gimnasio: “Yo la conocía, la había visto en diferentes lugares, pero nos conocimos más en febrero en un viaje de trabajo empezó todo en Paris, donde coincidimos".

Por último, Benjamín Vicuña explicó por qué tomó la decisión de no mostrarse tanto junto a ella y porque no habla sobre la vida de Anita Espasandín en sus entrevistas: “Me da pudor hablar de ella porque es una mujer que cuida mucho su intimidad”.

Qué más dijo Benjamín Vicuña sobre su nueva relación

Mientras sus fanáticos esperan al estreno del reality de Prime Video el viernes 9 de agosto, el actor reveló que está muy feliz: “Es algo muy bonito, muy revelador y muy profundo. Es hermoso. Disfruto de ese estado, ¿quién no? Hay que intentarlo siempre, es un derecho. Es muy bonito”.

Para cerrar el tema, Benjamín Vicuña no quiso revelar si sus hijos, Bautista, Benicio y Beltrán fruto de su relación con Carolina “Pampita” Ardohain, y Magnolia y Amancio que tuvo con Eugenia “la China” Suárez, ya conocen a Anita Espasandín.

