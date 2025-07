4 miniseries de suspenso de Netflix para ver en un fin de semana

Netflix vuelve a sorprender con historias breves que logran captar la atención desde el primer plano. Esta selección propone un recorrido por relatos donde el misterio toma distintas formas, ideales para disfrutar en un fin de semana. Cada producción ofrece un enfoque particular sobre el suspenso, donde lo visual y lo narrativo se entrelazan para dar lugar a grandes apuestas.

En esta lista se seleccionaron cuatro miniseries atrapantes que se pueden ver en dos días y prometen mantener al espectador al borde del asiento. Misterios sobrenaturales, giros inesperados y atmósferas envolventes que convierten cualquier fin de semana en una experiencia única para pasar en familia.

1. Misa de Medianoche

Creada y dirigida por Mike Flanagan, esta producción de siete episodios se ambienta en Crockett Island, una comunidad reducida y aislada que comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales tras la llegada de un misterioso sacerdote. El elenco incluye a Zach Gilford, Kate Siegel y Hamish Linklater.

Misa de Medianoche (Fotos: Netflix)

La historia se despliega como una reflexión sobre la fe, el fanatismo religioso y la redención, con episodios atrapantes que llevan títulos bíblicos como “Génesis” y “Apocalipsis”. Esta miniserie logró combinar elementos góticos con horror sobrenatural; fue filmada en Canadá. Su estilo melancólico y el desarrollo claro de cada personaje la convirtieron en una obra inquietante que atrapa al televidente con precisión.

2. Ecos

Por su parte, esta miniserie australiana de siete episodios fue creada por Vanesa Gazy y protagonizada por Michelle Monaghan en un doble papel como Leni y Gina, dos hermanas gemelas que intercambiaron sus vidas en secreto desde la infancia. Comparten hogares, esposos y hasta un hijo, pero de un día para otro todo cambia, empujándolas a enfrentarse a desafíos inesperados.

Ecos (Fotos: Netflix)

La historia, que estrenó recientemente en Netflix, se desarrolla como un thriller psicológico que explora la identidad, personalidad, los vínculos familiares y las consecuencias de vivir una doble vida. Con una estructura narrativa que alterna entre presente y pasado, y una ambientación que refuerza el misterio, esta apuesta propone una experiencia intensa y retorcida.

3. La maldición de Bly Manor

La maldición de Bly Manor llega como la segunda entrega de la antología The Haunting, una miniserie de nueve capítulos creada por Mike Flanagan, basada en la novela The Turn of the Screw de Henry James. Está ambientada en una mansión inglesa de los años 80, siguiendo la historia de Dani Clayton, interpretada por Victoria Pedretti.

La protagonista es una joven institutriz que llega a cuidar a dos niños que quedaron huérfanos, y se ve envuelta en una serie de apariciones inquietantes que no dejarán que su labor se desarrolle con normalidad.

La maldición de Bly Manor (Fotos: Netflix)

Más que una clásica historia de casa embrujada, Bly Manor es un romance gótico que explora el duelo, la memoria y el amor que trasciende más allá de la muerte. Esta producción se destaca por su estética cuidada, una narrativa con saltos temporales y la profundidad emocional de cada uno de sus personajes.

4. El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro

Esta antología de ocho capítulos la creó que presentó Guillermo del Toro, quien introdujo la historia desde su propio gabinete de curiosidades. Cada episodio está dirigido por distintos productores especializados en el terror y el thriller, como Jennifer Kent (The Babadook), Vincenzo Natali (Cube) y Panos Cosmatos (Mandy), y se basa en relatos de autores prestigiosos como H. P. Lovecraft, Michael Shea y Henry Kuttner.

Cada una de las historias es abordada desde criaturas fantásticas hasta obsesiones humanas, con una precisión visual exacta. Entre los títulos se encuentran Lot 36, La autopsia, Sueños en la casa de las brujas y El murmullo. La serie fue filmada en Toronto y se estrenó en Netflix en octubre de 2022. Por su parte, la serie se destaca por el sello artístico de Guillermo del Toro, transformando lo macabro en una belleza inquietante; cada capítulo funciona como una cápsula de horror sofisticado.

El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro (Fotos: Netflix)

Estas cuatro miniseries de suspenso de Netflix no solo destacan por sus tramas atrapantes, sino también por la profundidad emocional que esconden entre sus capítulos. Ideales para compartir en un fin de semana, los recientes estrenos de la plataforma se presentan tan atrapantes como impactantes, otorgándoles una mirada singular al género.

VDV