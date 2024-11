La serie “Beauty in Black”, creada, dirigida y producida por Tyler Perry, que aterrizó en Netflix el pasado 24 de octubre y cuenta con ocho capítulos, muestra cómo la vida de una bailarina de un club de strippers cambia de forma rotunda al cruzarse con una familia adinerada y disfuncional, dueña de una marca de cosméticos.

La historia, ambientada en la Atlanta de los años 90, cuenta como dos mujeres totalmente opuestas acaban entrelazando sus caminos. Por un lado Kimmie, quien intenta sacar su vida adelante luego de que su madre la echara de su hogar, y por otro, Mallory, la cabeza de un exitoso negocio.

Mallory es dueña de su propio emporio y está dispuesta a ir por todo para no perderlo, sin embargo, detrás de él se esconde una gran maniobra ilegal. ¿Cuál es el papel de Kimmie en esta historia? ¿Qué precio debe pagar por querer escapar de la vida que lleva?

El poder y la belleza de la diversidad en Netflix

Las principales caras de esta serie son Taylor Polidore Williams, como Kimmie, y Crystle Stewart, como Mallory. El diferencial que tiene este lanzamiento, para el director, es el foco que se hace en la diversidad con protagonistas de color. “Durante muchos años me dijeron que el entretenimiento negro no viaja por todo el mundo. Por eso, que Netflix siga desmintiendo eso una y otra vez, con todo lo que he publicado en la plataforma, ha sido fenomenal”, expresó Perry a Tudum.

Si bien no es un drama basado en una historia real, el director, reconocido por trabajar en proyectos protagonizados casi en su totalidad por personajes de raza negra y creador del film “A Fall from Grace”, se inspiró en los “clubs de striptease de dos personas” de la capital de Georgia.

¿Renovación?

Se espera que la serie cuente con una segunda parte, tanto por el final de la primera parte como por declaraciones de las protagonistas; sin embargo, no hay declaraciones oficiales. Ambas actrices confirmaron que hay otra parte en marcha, pero aún no se sabe si se trata de una segunda temporada o una segunda parte de episodios que continúen la historia ya lanzada.

Las series de la reconocida plataforma ofrecen una gran variedad de temas, temporadas y episodios, y el nuevo lanzamiento de Perry logró mantenerse en el top 10 de Netflix por la capacidad de combinar suspenso, intriga y romance mediante un guión dramático, giros inesperados y cierto toque novelesco, mostrando las adversidades que sufre la joven stripper, Kimmie, al cruzarse con la exitosa familia Bellarie y su retorcido negocio.

MVB