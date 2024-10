El asesinato de María Soledad Morales aconteció el 8 de septiembre de 1990, en la provincia de Catamarca, cuando la mujer de, en ese entonces, 17 años. Netflix se encargó de realizar esta producción audiovisual y contar la dura historia que ocurrió hace décadas atrás mediante la palabra y entrevistas realizadas a diferentes personas que frecuentaban y mantenían contacto a menudo con ella, entre las que se encuentran entrevistas y recolección de datos que ayudan para contar la realidad de los hechos.

María Soledad: El fin del silencio, de Netflix

La serie de Netflix tendrá su ansiado y gran estreno este jueves 10 de octubre, en su plataforma de streaming, por eso tanto las personas que conocen de la historia como las que no están aguardando para poder visualizar este documental que reconstruye el caso de María Soledad Morales, el cual fue un punto de inflexión para la lucha de los derechos de la mujer que se vienen dando desde hace muchos años.

“María Soledad: El fin del silencio” reunirá a varios testimonios que son claves para contar este femicidio. Se verán entrevistas y las palabras de sus compañeras de la escuela religiosa a la que asistía, sus familiares y seres queridos, periodistas, entre otras personas que hacen que sea un material pura y exclusivamente de la plataforma de streaming.

Algunas cuestiones que hay que tener en cuenta son la batalla que se realizó en busca de conseguir justicia por el asesinato de María Soledad Morales impulsada por sus compañeras y una sociedad que marcharon con un pedido claro: esclarecer el hecho. Otro de los aspectos más importantes es la magnitud sociopolítica que tuvo este caso y que contextualiza cómo se convirtió en una forma simbolización de la lucha frente a la violencia de género, además de la generación de un debate a nivel país por la impunidad y desigualdad.

No es menor resaltar cómo en la película de Netflix se deja en evidencia las fallas del sistema judicial de los años ‘90, aquellos ralentizaron el proceso y no dejó que las condenas aplicadas a los culpables de este femicidio sean los apropiados. “María Soledad: El fin del silencio” no solamente es una invitación a reflexionar sobre la violencia de género que está presente en la sociedad, sino que también mantiene viva y presente la memoria de María Soledad, muestra las fortaleza y decisión que poseen las mujeres para luchar por sus derechos, y la necesidad de erradicarla.

