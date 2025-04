José Alperovich vuelve a ocupar titulares, pero esta vez no por su carrera política, sino por su noviazgo con Marianela Mirra, exganadora de Gran Hermano, lo que desató una ola de especulaciones y controversias. Principalmente, luego de que se difundieran las cartas que el exgobernador de Tucumán le envía desde la cárcel en la que se encuentra, muchos empezaron a consultarse sobre la razón que llevó al político a estar preso.

La razón por la que José Alperovich, el novio de Marianela Mirra, está preso

En las últimas horas, se confirmó el noviazgo entre Marianela Mirra y José Alperovich, luego de que por mucho tiempo esto se mantenga como un secreto a voces en Tucumán. El conocimiento de esta vinculación generó grandes titulares, lo que llevó a muchos a consultarse porque el exgobernador se encuentra preso y en que cárcel está pasando sus días.

Jorge Rial expuso como primicia en su programa Argenzuela (C5N), que la exganadora de Gran Hermano, visitaba al político cada 15 días en prisión. Por lo que la exparticipante de la casa más famosa del país terminó por confirmar su relación con el político a través de un descargo en las redes sociales, donde además apuntó contra el periodista.

"Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis", inició el posteo Marianela Mirra. En la misma línea, expresó que nunca le hizo falta la mano del comunicador, por lo que apuntó que se obsesionó con ella y con su pareja.

Por otro lado, se conoció que José Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual, la denuncia fue presentada por su sobrina en 2019, quien relató haber sido víctima de múltiples episodios de abuso entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. La joven, que trabajaba en el equipo del entonces senador, aseguró que los hechos ocurrieron en un contexto de manipulación y abuso de poder.

Luego de años de investigación, la Justicia en 2024 dictó una sentencia declarándolo culpable, lo que derivó en que sea trasladado de Tucumán a la cárcel de Ezeiza con el fin de que allí cumpla su condena. El tribunal subrayó que el exgobernador utilizó su posición de autoridad para someter a su sobrina, y que las pruebas presentadas eran contundentes.

La historia de José Alperovich y Marianela Mirra continúa siendo motivo de especulación en los medios. Mientras, él cumple su condena de 16 años en la cárcel de Ezeiza por abuso sexual contra su sobrina, ella sigue defendiendo tanto a él como a su vínculo, enfrentando las críticas y la presión mediática.

