Tabata HIIT para tonificar en cuarentena

Desde Caras Digital, de la mano de Sport Club, te traemos una clase de Tabata HIIT, ideal para darle movilidad al cuerpo en estos días de cuarentena. Te proponemos hacer de estos días de aislamiento el momento ideal para incorporar el hábito de la actividad física a tu vida diaria, y qué mejor que hacerlo desde casa.

Seguí atentamente las indicaciones de Fer Rolla, quien explica cada uno de los ejercicios a realizar. Este tipo de disciplina combina ejercicios de abdominales, push up, sentadillas, burpees, estocadas y flexiones de brazos. No necesitás más que tus ganas y una colchoneta (alfombra, frasada o toalla en caso de no contar con una) para comenzar a ver los cambios que siempre quisiste.

A continuación te enumeramos la secuencia caracterizada por ser un sistema a intervalos de alta intensidad y de corta durabilidad, con una duración de 20 segundos de trabajo y 10 de descanso:



- Entrada en Calor

- 1er Bloque de Entrenamiento (8 Ejercicios)

- 2do Bloque de Entrenamiento (8 Ejercicios)

- 3er Bloque de Entrenamiento (8 Ejercicios)

- Elongación Final

¡Contános cómo te fue en las redes sociales!