Así fue el mega evento de Silkey Mundial que reunió a 15.000 personas en Buenos Aires

Durante dos días colmados de creatividad, inspiración y glamour, Buenos Aires se convirtió en la capital latinoamericana de la moda y la belleza. El Hilton Hotel fue sede del Salón Internacional Moda & Coiffure 2025, el evento más esperado por profesionales de la coiffure, organizado por Silkey Mundial, que este año celebró su 56° aniversario con una puesta en escena sin precedentes.

Con la conducción de Joaquín “Pollo” Álvarez y Priscila Crivocapich, y bajo la dirección de Elizabeth Yelin junto a Mauricio Wachs, presidente de Silkey Mundial, el evento recibió a más de 15.000 asistentes, quienes disfrutaron de shows internacionales de peluquería, desfiles de moda, lanzamientos exclusivos y la presencia de personalidades icónicas como Valeria Mazza, Ingrid Grudke y Mirtha Legrand.

La apertura del evento incluyó una presentación estelar de la nueva coloración permanente sin amoníaco y libre de PPD: Superstar Plex, con un impactante número musical protagonizado por Ingrid Grudke, imagen de la campaña, junto al bailarín internacional Marcos Ayala y su compañía de tango.

Los invitados pudieron disfrutar de las colecciones de alta costura más destacadas, lucidas por modelos de renombre y presentadas por sus propios diseñadores. Entre ellos, se destacó el diseñador Claudio Cosano, quien deslumbró con una puesta en escena imponente y más de 60 piezas únicas cargadas de arte, lujo y femineidad.

Tendencias globales en corte, color y peinado

El evento reunió a las escuelas de peluquería más influyentes del mundo. Brillaron en el escenario:

El equipo de Toni & Guy , sponsor oficial de la London Fashion Week, con la participación de sus directores creativos globales Cos Sakkas , Efi Davies, Daniele De Angelis y Francesco Fontana.

Desde Italia, Trizzi Team Academy , liderado por el reconocido maestro Giuseppe La Cognata.

Y por Argentina, Oscar Colombo y Bruno Salas, junto a referentes de toda Latinoamérica, presentaron las últimas técnicas y estilos que marcan tendencia a nivel internacional.

La propuesta incluyó también el lanzamiento del nuevo secador profesional IK4 Majestad by SK, reafirmando el compromiso de Silkey Mundial con la innovación tecnológica al servicio de la belleza.

Una gala con grandes figuras

El gran cierre tuvo a Mirtha Legrand como invitada de honor, y al equipo de La Jaula de la Moda —compuesto por Joaquín “Pollo” Álvarez, Fabián Medina Flores y Coco Fernández— recibiendo menciones de Honor de manos de los directivos de la empresa, en reconocimiento a su aporte al mundo de la moda y el estilismo.

Así, Silkey Mundial volvió a consolidarse como referente absoluto del universo beauty en Latinoamérica, no solo por su historia y trayectoria, sino también por su constante impulso hacia la vanguardia, el arte y la excelencia profesional.