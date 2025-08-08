Tras divertidos días juntos y una confirmación de mudanza de ensueño, la China Suárez tuvo que despedir a dos de sus tres hijos. Magnolia y Amancio Vicuña volverán a la Argentina de la mano de la actriz, para que puedan continuar con sus actividades académicas en su país natal. Por el contrario, Rufina Cabré se dará una oportunidad en Turquía y vivirá una nueva aventura junto a su mamá. Por esto, Eugenia Suárez decidió hacer una noche de despedida, para esos hermanos que estuvieron juntos en todo momento.

La última noche de la China Suárez con sus hijos en Turquía

Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña siempre fueron muy unidos, gracias a que todos viven bajo el cuidado de su mamá. Sin embargo, los cambios de planes y la nueva vida de la China Suárez llevó a que los menores tomaran caminos diferentes de lo que creían que iban a hacer. Por un lado, la hija de Nicolás Cabré, y con autorización de su papá, comenzará una nueva aventura en Turquía. La niña estudiará en un importante instituto internacional y probará lo que es vivir en el exterior, lejos de sus raíces en la Argentina.

Sin embargo, los menores no obtuvieron el sí de su papá, Benjamín Vicuña. El actor expuso en reiteradas ocasiones que él consideraba al país natal como su centro de vida, y que no debería cambiar porque su expareja se mudara de país. Es por esto que, según dieron a conocer diversos medios de comunicación, la China Suárez volverá por unos días a la Argentina, y traerá junto a ella a sus hijos más chicos. Antes de este suceso, les dio la posibilidad de despedirse de su hermana mayor, y disfrutó de una última noche todos.

En sus historias de Instagram, la China compartió una foto de sus tres hijos abrazándose, en modo de despedida, y agregó el emoji del corazón rosado. Bajo el cielo nocturno de Turquía, las niñas matchearon look, eligiendo el estampado a rayas blanco y negro. Por su parte, el niño optó por un total black clásico e ideal para cenas de noche. Si bien no compartió detalles sobre lo que fue su noche, muchos medios de comunicación aseguraron que compartieron una última cena elegante, antes de irse al avión y comenzar sus vidas en diferentes países.

La China Suárez cumplirá su sueño de comenzar una nueva vida con Mauro Icardi, su amor de estos últimos meses. De esta manera, su hija Rufina la acompañará, quien se lanzará en una aventura fascinante disfrutando de sus estudios en el extranjero. Por su parte, Magnolia y Amancio volverán a la Argentina, y por ahora se sabe que se quedarán en el país como siempre. Sin embargo, aún hay posibilidades de que una nueva guerra legal y mediática explote y vuelva a ponerse en duda el presente de los menores.

