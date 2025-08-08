Cuando parecía que había llegado la paz entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, un nuevo capítulo se dio inicio en el enfrentamiento mediático y judicial que comenzó tras su separación en 2017. En los últimos días, la modelo recibió una denuncia por parte de su expareja y padre de sus tres hijas, y desde entonces surgió, nuevamente, la polémica entre ellos.

Padres de Indiana, Allegra y Sienna, luego de largas instancias judiciales, la expareja había podido a llegar a acuerdos respecto al cuidado de las tres menores, y todo iba bien hasta que un mensaje de Nicole habría desatado la furia de Fabián, quien se presentó ante la Justicia con un reclamo.

Cuál fue el mensaje que Nicole Neumann le mandó a Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero fueron pareja durante diez años y se convirtieron en padres de tres niñas. Pero en 2017 la pareja anunció su separación y desde entonces protagonizan un enfrentamiento que tendría como principal cuestión a resolver el cuidado de las menores. Luego de diversas denuncias cruzadas, versiones diversas y hasta la mudanza de la mayor de las chicas con su padre, la expareja habría encontrado un equilibrio y todo parecía ir bien.

Sin embargo, recientemente Fabián Cubero se presentó ante la Justicia y denunció a la madre de sus hijas. Según trascendió, la modelo incumplió el acuerdo pactado respecto a los días de convivencia con sus hijas y fue con un mensaje que desató la furia del exjugador. “Nicole lo informó en el grupo de terapia de coparentalidad. Dijo: ‘No vuelvo, vuelvo en tres días”, contó Pepe Ochoa en LAM (América), revelando las palabras de Neumann a Cubero.

“En ese grupo están Nicole, Cubero, y la psicóloga que lleva adelante esto. Fabián leyó el mensaje y no contestó”, detalló el panelista. Fue esta la manera en la que la madre de las menores informó que las menores no estarían con su padre como había sido pautado, y fueron por estas palabras, sin dar paso a mediación, que Fabián decidió presentarse ante la Justicia.

Por su parte, el exjugador explicó el por qué de su enojo. “Los abogados están llevando adelante el tema porque hubo un grave incumplimiento y no se hizo lo que se tenía que hacer”, indicó en A la tarde (América). “Nosotros teníamos un viaje, ya teníamos dividido los días que cada uno iba a poder disfrutar de las vacaciones de invierno con las nenas, y decidió no traerlas el día que le correspondía”, detalló y explicó que esta organización lleva un gran esfuerzo y gastos, pero con esta determinación de Nicole no se pudo realizar.

De esta forma, se dejó en claro cuál fue el motivo por el que Fabián Cubero decidió acudir a la Justicia para denunciar el incumplimiento de Nicole Neumann, quien por el momento hizo su descargo al respecto.