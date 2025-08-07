Quién es Rocío, la hija de Lucía Galán que sigue los pasos de Los Pimpinela

Rocío Luna Hazán, hija de Lucía Galán, decidió seguir los pasos artísticos de Los Pimpinela y ya tiene un perfil de cantante profesional. Desde chica mostró un talento natural para la música: aprendía canciones con facilidad y era afinada, algo que Lucía se dio cuenta desde temprano. Sin embargo, antes de decidir dedicarse al canto, Rocío exploró otros caminos. Tras finalizar el secundario, inició estudios de Medicina y luego de Psicología, pero finalmente optó por su verdadera vocación: la música.

Formada en piano y con estudios de teatro y comedia musical desde los seis años, tuvo como coach vocal a Katie Viqueira, reconocida entrenadora de artistas como Abel Pintos y Chayanne. Su estilo musical, según ella misma describe, se inclina más hacia el pop y artistas como Adele, alejándose un poco del género que caracteriza a Los Pimpinela.

Lucía Galán y su hija, Rocío

Rocío, la hija de Lucía Galán que sigue los pasos de Los Pimpinela

Rocío tiene una relación muy cercana con su mamá. Ambas se consideran confidentes y disfrutan viajar juntas, como ocurrió en un reciente viaje a Nueva York, donde asistieron a un recital de Adele. Lucía siempre le dio libertad para elegir su camino y, una vez que su hija decidió dedicarse a la música, la alentó a formarse al máximo. Actualmente, Rocío continúa perfeccionándose, con proyecciones internacionales y propuestas de compañías de España y Estados Unidos.

En los últimos meses, Lucía Galán atravesó un momento delicado de salud tras ser operada de un quiste premaligno en el páncreas, pero ya recuperada, regresó a los escenarios junto a su hermano Joaquín en una gira por Estados Unidos. En ese contexto, durante una presentación en Miami, se vivió un momento especial cuando Rocío subió al escenario para cantar con su madre “Someone Like You” de Adele, una de sus canciones favoritas.

Lucía compartió en redes sociales el video del momento y escribió: “En el concierto de Miami viví un momento muy emocionante, cantar con mi hija Rocío una de nuestras canciones favoritas incluida en este concierto. Gracias Ro por compartir tu don conmigo y con el estadio repleto que te aplaudió con tanto amor”. Por su parte, Rocío publicó en su cuenta de Instagram: “Ayer acompañando a Los Pimpinela con una de mis canciones favoritas. Qué lindo poder darme estos gustitos. ¡Lo disfruté un montón! Te amo ma”.

En la cuenta oficial de Los Pimpinela también se destacó la participación de Rocío: “En nuestro nuevo concierto ‘Noticias del Amor’ pasan cosas emocionantes. En Miami, Lucía Galán y Rocío compartieron el escenario… ¡Un momento único que quedará en nuestro corazón!”. Sin dudas, el talento y la pasión por la música corre por las venas de esta familia.

