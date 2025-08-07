El gran gesto de Diego Mendoza, pareja de la China Ansa: donó más de 200 juguetes al Hospital Gutiérrez por el Día del niño

Diego Mendoza, pareja de la periodista China Ansa, sorprendió con una acción que generó reconocimiento en redes y medios. En el marco del Día del Niño, el futbolista llevó adelante una iniciativa solidaria que lo tuvo como protagonista y buscó llevar más de 200 juguetes a uno de los hospitales pediátricos más importantes del país.

El gran gesto de Diego Mendoza por el Día del Niño que emocionó a la China Ansa

China Ansa y Diego Mendoza

Según se conoció, la campaña fue difundida por el exfutbolista en sus redes sociales, donde compartió su intención de juntar el dinero necesario para comprar presentes para los menores. Con el apoyo de sus seguidores, el objetivo se cumplió en pocos días. Por lo que en las últimas horas mostró un video desde el Hospital Gutiérrez, acompañado por médicas, agradeciendo a todos.

“Gracias a cada uno por sumarse. Hoy pudimos entregar más de 200 juguetes a los chicos del Hospital Gutiérrez. Fue una jornada hermosa, llena de sonrisas y emoción”, expresó Diego Mendoza. En la grabación se lo ve rodeado de distintas cajas y representantes del centro de salud, quienes también agradecieron el gesto y destacaron la importancia de este tipo de acciones.

Por su parte, la China Ansa no tardó en repostear la historia de su pareja en su Instagram, destacando la emoción que le generó este gesto por el Día del Niño. Te sigo admirando todos los días. Te propusiste ayudar a 300 niños y niñas del Hospital Gutiérrez y lo lograste. Recaudaste y entregaste más de 200 juguetes por el Día de la Niñez. Sos único”, escribió acompañando el mensaje con emojis de corazón y aplausos.

En la misma línea, se conoció que la entrega se realizó en uno de los espacios del nosocomio, donde los más de 200 juguetes serán entregados por el personal médico y voluntarios. Desde muñecos hasta libros infantiles, la selección fue realizada por Diego Mendoza junto con algunos integrantes del equipo médico, para que los productos sean adecuados para los niños.

Diego Mendoza y personal médico

Diego Mendoza, pareja de la China Ansa, cerró un gesto por el Día del Niño con una iniciativa que dejó una marca positiva en quienes lo acompañaron y en los chicos del Hospital Gutiérrez. La donación de más de 200 juguetes fue el resultado de una campaña que se consolidó con la ayuda de todos sus seguidores.

VDV