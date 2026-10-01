Los looks de Martita Fort, Juan Ingaramo y más figuras en Caras Moda

Diseño, tecnología y vanguardia: BMW dijo presente en Caras Moda

La noche del lunes, Artlab se convirtió en el punto de encuentro de referentes de la moda, el diseño, el espectáculo y la cultura. En este escenario atravesado por pantallas, instalaciones digitales, música y propuestas inmersivas, BMW AutoPremier sumó su mirada sobre el diseño y la innovación como parte de una experiencia que conectó distintos universos creativos.

BMW AutoPremier fue protagonista de la noche de Caras Moda con una propuesta que combinó diseño, tecnología e innovación.

La nueva edición de Caras Moda propuso una manera diferente de recorrer y experimentar las tendencias. Lejos de las pasarelas tradicionales, el evento invitó a los asistentes a descubrir la moda desde múltiples estímulos, en un entorno donde la tecnología tuvo un rol central.

Dalmiro Iufe, CEO de BMW AutoPremier junto a Juana Eppens, responsable de Marketing de BMW AutoPremier.

En ese contexto, la presencia de BMW AutoPremier se integró naturalmente a una propuesta que comparte con la marca alemana una misma búsqueda: combinar estética, innovación y nuevas formas de vivir las experiencias.

Juana Eppens, responsable de Marketing de BMW AutoPremier

“Para BMW AutoPremier, acompañar espacios como Caras Moda nos permite acercar la marca a nuevos universos y mostrar cómo el diseño y la innovación trascienden al automóvil”, señaló Juana Eppens, responsable de Marketing de BMW AutoPremier.

BMW y una mirada que trasciende la movilidad

La participación de BMW AutoPremier puso en primer plano el vínculo entre el diseño automotor y las distintas expresiones de la creatividad contemporánea. Con una identidad construida alrededor de la innovación y el diseño, la marca acompañó una noche en la que cada espacio fue pensado para generar una experiencia diferente.

El BMW se destacó como parte de la experiencia de Caras Moda en Artlab, donde la movilidad se encontró con el diseño y la creatividad.

La propuesta también reflejó una manera de entender la movilidad que va más allá del vehículo: como parte de un universo donde el diseño, la tecnología y el estilo forman un mismo lenguaje.

Durante el encuentro, figuras del espectáculo, diseñadores y referentes de distintas disciplinas compartieron un recorrido por las instalaciones de Artlab, en una noche que convirtió al espacio en un escenario dinámico y multisensorial.

Juan Ingaramo, cantante argentino

Una experiencia donde la moda encontró nuevas formas de expresión

La alianza entre BMW AutoPremier y Caras Moda reafirmó el punto de encuentro entre dos mundos que tienen al diseño como uno de sus principales lenguajes. En Artlab, la moda dejó de ser solamente una cuestión de prendas y tendencias para convertirse en una experiencia atravesada por el arte, la tecnología y la innovación.

Así, BMW AutoPremier formó parte de una edición que volvió a explorar los límites de la moda contemporánea y que encontró en el diseño y la creatividad un territorio común para conectar con nuevas experiencias.