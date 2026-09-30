El arte del tiempo: Club Med llevó el universo del viaje a una noche inolvidable en Caras Moda

Una nueva edición de Caras Moda volvió a transformar las pasarelas tradicionales. En esta oportunidad, Artlab fue el escenario de una propuesta inmersiva donde el diseño, la tecnología y el lifestyle se combinaron para invitar al público a experimentar las tendencias de una manera diferente.

En este contexto, Club Med sumó su impronta vinculada a uno de los grandes placeres del estilo de vida: viajar.

La marca conectó moda y turismo bajo una misma premisa: descubrir nuevos destinos y convertir cada viaje en una experiencia inolvidable.

Una nueva forma de entender el viaje

El turismo y la moda están atravesados por la búsqueda de nuevas experiencias, el descubrimiento y la posibilidad de conocer otros lugares y culturas.

Desde esa mirada, Club Med se integró a la propuesta de Caras Moda con una presencia que puso en primer plano el viaje como experiencia. La marca cuenta con más de 75 años de trayectoria y evolucionó hasta convertirse en uno de los referentes internacionales del turismo premium all inclusive.

Su participación en Artlab permitió trasladar ese universo en una noche en la que los límites entre distintas disciplinas se volvieron cada vez más difusos. Las instalaciones digitales, las intervenciones artísticas, la música y la gastronomía construyeron un escenario donde el lifestyle apareció como un concepto que atraviesa diferentes industrias.

Viajar también es elegir una experiencia

Para Club Med, el viaje no se reduce a elegir un destino. La propuesta de la campaña se construye alrededor de una manera diferente de disfrutar las vacaciones, donde el entorno y las experiencias forman parte de la elección.

Bajo conceptos visuales muy marcados como "El arte del tiempo libre" y postales dinámicas que combinan paisajes paradisíacos, naturaleza y sofisticación- incluyendo imágenes icónicas de sus experiencias al aire libre y en la nieve-, Club Med logró transportar al público asistente directamente al espíritu de sus resorts. Estas intervenciones multimedia acompañaron el nuevo formato vanguardista del evento, demostrando que tanto la moda como el turismo comparten una misma filosofía: el diseño, la estética y el disfrute de los sentidos.

Esa mirada encontró un punto de encuentro en esta edición de Caras Moda en Artlab. Club Med fue parte de una noche que buscó ampliar los límites del lifestyle y volvió a demostrar que las tendencias pueden encontrarse en otros territorios.