CIMA Rooftop Bar renueva su propuesta para recibir la primavera con cócteles, pizza y música

Con la llegada de la primavera, CIMA Rooftop Bar se prepara para inaugurar una nueva etapa. El próximo 30 de septiembre desde las 20 h, el espacio ubicado en el rooftop de ORNO será escenario de un evento especial que reunirá gastronomía, coctelería y música en una noche pensada para darle la bienvenida a la nueva temporada.

La propuesta tendrá como protagonista a la nueva carta de cócteles de CIMA, desarrollada a partir de ingredientes, sabores y aromas asociados a la primavera y el verano. Una selección pensada para acompañar las noches más cálidas y renovar la experiencia del rooftop.

A la propuesta de bebidas se sumarán las nuevas pizzas de estación de ORNO, que incorporan ingredientes de temporada a la carta del restaurante. Así, la gastronomía tendrá un rol central durante el encuentro, con opciones pensadas para compartir en un formato relajado.

La pastelería también presenta novedades. Para esta temporada se incorpora un nuevo tiramisú creado por Fabio Mandía, que se suma a la carta como una de las nuevas opciones dulces de CIMA.

Cócteles, pizza, música y una renovada propuesta gastronómica serán parte de la noche de relanzamiento, que marcará el comienzo de una nueva temporada para CIMA Rooftop Bar.

Cuándo: 30 de septiembre, desde las 20 h.

Dónde: CIMA Rooftop Bar, ORNO.