Relojes que atraviesan generaciones: Casio llevó diseño e identidad a Caras Moda

Casio estuvo presente en Caras Moda con una propuesta que puso a sus relojes en el centro de la escena y mostró el vínculo entre tecnología, diseño y tendencias. En el mundo de la moda, el reloj también ocupa un lugar propio y puede convertirse en una elección que acompaña la personalidad y el estilo de quien lo lleva.

En este contexto que buscó ir más allá de la estética tradicional, Casio se hizo presente y demostró que la funcionalidad, el diseño y la identidad pueden convivir en un mismo accesorio.

Clásicos que nunca pasan de moda

Desde sus clásicos relojes digitales hasta sus líneas más contemporáneas, la marca logró ampliar el lugar del reloj dentro del vestuario. Ya no se trata solamente de un objeto funcional: también puede convertirse en una pieza que acompaña diferentes estilos y formas de entender la moda.

Esa trayectoria de innovación constante, que abarca desde el icónico vintage de 1974 hasta los desarrollos más modernos con Bluetooth, fue parte del espíritu de la noche. Karina Micciché Saavedra, Brand Manager del importador autorizado de Casio en Argentina, destacó en su entrevista con CARAS que “Casio es tecnología e innovación en materiales desde el vintage del año 74 hasta los más modernos”. Y concluyó: "Estamos participando de este desfile con vintage, con Baby-G, con G-Shock y con los análogos de línea regular. La verdad estamos muy contentos y agradecemos a Caras que nos hayan convocado".

Su identidad estuvo presente en Caras Moda, en una noche que invitó a pensar las tendencias desde una perspectiva más amplia. La tecnología, el diseño y las nuevas formas de expresión se encontraron en Artlab, creando un contexto en el que Casio pudo mostrar el vínculo entre sus relojes y una moda que también busca incorporar funcionalidad e identidad.

La participación cerró de forma perfecta, reafirmando que los verdaderos clásicos son aquellos capaces de adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia. De este modo, la propuesta acompañó a la perfección un evento que se propuso demostrar que la moda no es un hecho aislado ni un monólogo estético, sino un diálogo vivo.