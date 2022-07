Mariano Rosales comparte el secreto para ser un emprendedor exitoso

La industria de cualquier tipo requiere echar mano de las nuevas herramientas digitales que existen en el mercado. Por ello Mariano Rosales, experto en el tema, apuesta por el emprendimiento digital y lo lleva a otro nivel con su método. De ser vendedor de calzado a los dieciséis años, Mariano llegó a convertirse en un empresario e influencer exitoso. “La gente empezó a sentirse muy identificada ve un pibe común de barrio que se animó a emprender y en su busca constante pudo llegar a relacionarse y asesorar a algunas de las figuras más exclusivas de Argentina y parte del mundo”, cuenta Mariano.

Mariano Rosales es un joven de treinta y siete años que decidió abandonar su empleo para crear su propio camino a través del emprendimiento en el área del marketing y tecnología Gracias a la digitalización de los medios y al proceso acelerado que se vivió durante la pandemia, ha logrado crear un ambiente netamente online desde el cual hoy dirige 6 proyectos que lo colocan como una promesa latinoamericana.

Para el influencer las redes sociales pueden ser un medio para enseñar a emprender. Hace ya tiempo que las redes son un espacio en el que los usuarios construyen fuertes lazos de comunidad, que se refuerzan en el día a día. En esa dinámica, las formas en las que las comunidades se comunican y los ejes sobre los que conversan son más que variados. Una temática que cada vez tiene más presencia es la que engloba diferentes ejes relacionados con el emprendedurismo y la educación financiera, en sus formas más variadas.

Mariano Rosales es uno de esos perfiles destacados que logró construir una comunidad fiel que no solo sigue su día a día, sino que también toma los diferentes consejos que da para poder llevar adelante un proyecto propio. Sus primeros pasos en redes sociales fueron de una forma más distendida, generando contenidos relacionados con su estilo de vida. A sus seguidores les gustó y rápidamente su base de followers se fue ampliando, hasta llegar hoy a tener más de 1.3 millones de personas que siguen de cerca sus publicaciones. con su estilo particular y llamativo causa furor en Instagram ( @marianorosales ) y hoy todas las marcas y emprendedores lo buscan para trabajar con él. “Es un orgullo que la gente se te acerque te cuente sus experiencias, te pidan un consejo o con solo escucharte se van con más ganas de construir un futuro mejor”, dice el influencer.

Un poco de historia

Mariano Rosales nació en Argentina el 6 de julio de 1985. Su primer proyecto emprendedor comienza cuando contaba con tan solo dieciséis años, puesto que vió la oportunidad de vender calzados y decidió hacerlo puerta a puerta. Aunque sus padres no estuvieron de acuerdo con su decisión, él se aferró a seguir su sueño, así que se dió la oportunidad de tomar un curso que le permitió tener las primeras herramientas para crear su propio emprendimiento. “Mi primer cliente fue más como un maestro. Me fue guiando en algunos detalles que me faltaban. Se trató de un proyecto de corta duración, pero sí de mucho aprendizaje. Con lo aprendido fue en busca de más emprendimientos y las experiencias que fui adquiriendo fueron las que me dan la idea de abandonar mi empleo para dedicarme de lleno a nuevos proyectos”, sostuvo. Al inicio con muchos miedos y dudas pero mas miedo me daba seguir en la misma situación entonces me puse manos a la obra, dijo el influencer.

“Inicié en un escritorio con una computadora ubicada en el cuarto. Me levantaba muy temprano a trabajar. Conforme fue creciendo se percató de las necesidades que existen para lograr crear un buen proyecto emprendedor, por lo que decidió dar talleres, conferencias y cursos online con el objetivo de impulsar el sueño de más jóvenes que busquen ser su propia fuente de trabajo. “La gente preguntaba por mi secreto, se interesaron por lo que yo realizaba y cómo estaba logrando buenos resultados, así que nos dimos a la tarea de impartir cursos en dónde ellos conocieran los mejores tips para arrancar su proyecto, así surgen otros dos proyectos más que conforman parte de todas las actividades que realizo actualmente”, dijo.

Para Mariano, la pandemia implicó un crecimiento exponencial en su proyecto, ya que todo se volvió digital, lo que implicó que se rompieran todas las barreras físicas de comunicación y con ello, que su trabajo también traspasara fronteras. “Mi trabajo siempre ha sido remoto, entonces eso no lo vi afectado por la pandemia. Sin embargo, donde noté cambios fue en el crecimiento acelerado que tuve debido a que todo se volvió digital a partir de ese momento. La pandemia me dio la oportunidad de forjar más proyectos porque todos están creados desde plataformas digitales, entonces no requiero una oficina, solo mi computadora y un escritorio. Eso es justo lo que también queremos mostrar. No requieres tanto recurso material para poder comenzar. La misma cuarentena dio cuenta de ello. Estuvimos encerrados y trabajamos desde casa, entonces lo que necesitamos son las ganas y un buen guía que nos diga por dónde arrancar”, manifestó.

Hoy por hoy, Mariano Rosales tiene un compromiso social con la juventud latinoamericana, por ello busca llegar a más países con el objetivo de motivar a todo aquel que ha pensado en hacer su propio proyecto y no se ha atrevido. “Quiero mostrarles que no es necesario mudarse a otro país para comenzar una idea. Solo necesitamos ganas, ser perseverantes, trabajar por ello, no rendirnos y no escuchar a aquellos que nos dicen que no se puede. Si creemos en nosotros, todo es posible. Los latinoamericanos tenemos mucho que mostrarle al mundo entero y creo que todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo nos está permitiendo eso y más”, concluyó.

El Método Rosales

El creativo advierte que para lograr un buen proyecto de emprendimiento es necesario considerar la siguiente información: definir con claridad un nicho de mercado, crear una oferta inigualable, crear un sistema de ventas y crear un equipo. Rosales afirma que, aquellos emprendedores que utilicen esas técnicas lograrán encontrarse con los siguientes escenarios: competitividad y productividad, crear productos originales, adoptar nuevas formas de acción y aportar un valor diferencial sobre los competidores.

Además, también defiende la idea de crear otros proyectos alternos y estrechamente relacionados con el objetivo de crear un complemento o un servicio completo. “Si vas a crear más proyectos, lo mejor es que estén relacionados para poder utilizar la misma audiencia de clientes y resolver distintas necesidades. En mi caso, todos mis negocios están 100% relacionados”, detalló. Sin duda, emprender tiene grandes ventajas como la libertad de tiempo, espacio e ingresos, es así como Mariano invita a dar ese paso y aventurarse en el mundo digital, ya que es el presente y el futuro.