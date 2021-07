Silvina Moschini, la dueña del primer unicornio rosa producirá un reality show de negocios. 

Silvina Moschini, cofundadora, y presidenta de Transparent Business , es la argentina dueña del primer unicornio rosa (que consigue una valuación de mercado estimada de, al menos, de 1.000 millones de dólares) lanzó el reality show Unicorn Hunters.

Este es el primer reality show creado por una argentina para la televisión americana. Este programa estará compuesto por un jurado de notables del mundo de los negocios y del entretenimiento, compuesto por Lance Bass (cantante, actor, productor e inversor), Rosa Gumataotao Ríos (ex tesorera de los Estados Unidos), Moe Vela (abogado, autor, emprendedor y exdirector de administración de Joe Biden), Steve Wozniak (cofundador de Apple), y Alex Konanykhin (director ejecutivo de Transparent Business).

Con este programa, Silvina Moschini tiene el objetico de que otros tengan la misma oportunidad que tuvo ella, seguir democratizando a las empresas y a los emprendedores, que más proyectos/inventos tengan la posibilidad de ser visibles y financiados.

Unicorns Hunter se puede ver por Amazon Prime y múltiples canales en línea, incluidos LinkedIn Broadcast, Facebook Video, YouTube y Vimeo. En su primer temporada, cuenta con seis episodios, cada uno de 30 minutos, que se transmiten en vivo cada dos semanas.

El programa también presenta un panel, llamado el "Círculo de dinero", que incluye a seis empresarios legendarios, luminarias y titanes de los negocios que critican y debaten cada presentación de cada potencial unicornio, y finalmente deciden si invertir o no su dinero en ellos. Los expertos que participan son Steve Wozniak (cofundador de Apple), Alex Konanykhin (director ejecutivo de TransparentBusiness), Lance Bass (cantante, actor, productor e inversor), Rosa Gumataotao Ríos (ex tesorera de los Estados Unidos), Moe Vela (abogado, autor, emprendedor y exdirector de administración de Joe Biden), Silvina Moschini (cofundadora, presidenta y presidenta de TransparentBusiness ) entre otros.

La serie, financiada por TransparentBusiness y producida por el ícono del reality show Craig Plestis ' Smart Dog Media (The Masked Singer, The Masked Dancer, Celebrity Show Off ), desafía a los programas convencionales de negocios, ya que crea y comprende un nuevo género para el público: Enrichtainment (por enrichment & entertainment, enriquecimiento y entretenimiento, respectivamente), ya que combina entretenimiento puro con el potencial de los consumidores de todo el mundo para respaldar oportunidades de inversión seleccionadas antes de la Oferta Pública Inicial (OPI), democratizando así la creación de la riqueza.